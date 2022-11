G20 Bali, Meloni: “Devastante l’impatto della guerra, ora scelte coraggiose”

Pubblicità

Dalla crisi alimentare e climatica, alla guerra in Ucraina: questi i punti principali toccati da Giorgia Meloni nel suo discorso al vertice internazionale, l’unica donna al G20 a ricoprire un incarico di Governo.

Le altre donne presenti al vertice, sono la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la direttrice della World trade organization Okonjo-Iweala e la presidente del Fondo monetario internazionale, Georgieva..

La presidente del Consiglio Meloni nel suo discorso, si è rivolta inizialmente al Presidente che ospita il G20: “Presidente Widodo l’anno scorso a Roma nessuno avrebbe pensato che si sarebbe arrivati a questo, con la guerra, la crisi alimentare e l’emergenza energetica. Le generazioni future meritano un mondo migliore e tutti noi abbiamo il dovere di lavorare in questa direzione”.

Il discorso si è poi spostato su temi più caldi come, clima e migrazione, ribadendo le forti preoccupazioni dell’Italia. Un intervento che si è mosso principalmente sull’emergenza attuale e sulle pesanti conseguenze per il Paese, indicando la malnutrizione e la fame come uno dei problemi da affrontare. “La questione alimentare, deve essere la nostra principale priorità le sue parole, Nelle regioni più vulnerabili la malnutrizione sta peggiorando e diverse popolazioni rischiano la fame“: dice la premier.

Nonostante le tensioni con la Francia, Meloni si esprime piuttosto esplicitamente su chi debba farsi carico del problema: organismi come il G20 e l’Unione europea. “Un’Unione europea con la quale l’Italia, intervenendo per fare fronte alla spropositata e sproporzionata crescita dei prezzi dell’energia”. Da qui, Von der Leyen ha colto l’occasione per introdurre e ribadire la necessità di introdurre un tetto al prezzo del petrolio. Oggi poi la Premier Meloni, incontrerà anche il Presidente americano Biden.