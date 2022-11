Fratelli d’Italia e Lega ai ferri corti, Ambrosi: «Toni irricevibili, serve confronto ad ampio raggio»

Pubblicità

Quello andato in scena oggi è un triste spettacolo fatto di comunicati e controrepliche per certi versi privi di contenuti politici e dettati solo dalla rabbia e dal livore. E che questo sia successo tra i due maggiori partiti di maggioranza la dice lunga sullo stato della politica nella nostra regione.

È necessario tornare alla politica, quella che pare in questo momento «quella sconosciuta». Il cambiamento di casacca di Bruna Dalpalù dalla lega a Fratelli d’Italia ha scatenato molti esponenti del carroccio che hanno criticato la sua scelta, peraltro legittima come quella che fece Elena Testor che dopo essere stata eletta tra le file di Forza Italia passò dopo pochi mesi in forza alla Lega.

Non è il primo e non sarà di certo l’ultimo caso di passaggio da un partito all’altro. È comprensibile il nervosismo della lega che dopo Alessia Ambrosi e Katia Rossato si vede sfilare un altro consigliere, il quarto, se mettiamo anche Ivano Job transitato nel gruppo misto.

Ma certo la reazione di Vanessa Cattoi, Sergio Binelli, Elena Testor e Mara Dalzocchio pare un tantino esagerata nei contenuti dei loro comunicati.

Nei loro comunicati, critici per l’abbandono di Dalpalù alla lega, viene sottolineato anche che il prossimo candidato presidente della provincia dovrà essere Maurizio Fugatti. Naturalmente tutto ciò è lecito, come lo è la possibilità che la scelta passi anche dagli altri partiti della possibile coalizione di centro destra ancora tutta da costruire.

Nel pomeriggio è arrivata anche la replica del commissario di Fratelli d’Italia Urzì che ha fortemente messo in dubbio la candidature di Fugatti come presidente alla prossima tornata elettorale del 2023.

Nel merito c’è però una variabile da tenere in serio conto: cioè il fatto che la scelta del candidato presidente del centro destra dovrà essere avvallata da Roma.

La giornata (speriamo) si è chiusa con il comunicato dell’onorevole di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi che mette una pietra tombale sulle scaramucce. «Le prese di posizione di alcuni esponenti della Lega Nord, che definiscono dal loro punto di vista addirittura ‘indiscutibile’ la ricandidatura del Presidente Fugatti alla guida della Provincia di Trento risultano, oltre che irricevibili nei toni, del tutto avulse dalle dinamiche di quelli che dovrebbero essere corretti rapporti tra alleati. Come insegna ad esempio la scelta da parte di alcuni partiti di non appoggiare la ricandidatura del Governatore siciliano Musumeci, in politica non esistono certezze assolute: ogni scelta non solo può ma soprattutto deve essere oggetto di confronti e di approfondimenti nel rispetto reciproco».

Secondo Ambrosi «l’impressione, a una prima lettura di queste note, è quasi di ritrovarsi di fronte a riflessioni che non hanno ancora metabolizzato la realtà emersa dai recenti risultati elettorali che hanno incoronato Fratelli d’Italia primo partito della coalizione a livello sia nazionale sia trentino. Pur forti di questi numeri, come Fratelli d’Italia non abbiamo mai posto veti ma solo richiesto un confronto leale anzitutto a livello programmatico. Invece il tempo per alcuni esponenti leghisti, per fortuna solo locali, pare essersi fermato al pre-25 settembre, un po’ come in una scena di Goodbye Lenin: con la paradossale situazione in cui noi, che siamo la maggioranza della coalizione, chiediamo che si prenda atto della realtà e che si sviluppi un confronto rispettoso di tutti; mentre loro, che della coalizione sono minoranza, si ritengono curiosamente depositari di un presunto potere decisionale assoluto».

«Nel manifestare alla neo-consigliera provinciale Dalpalù il mio apprezzamento per la decisione di aderire a Fratelli d’Italia – conclude la deputata – oltre che la mia stima personale, auspico vivamente che gli esponenti locali della Lega recuperino quelle doti di realismo e di equilibrio politico necessarie per un corretto confronto ad ampio raggio tra alleati».

