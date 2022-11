Fondazione Antonio Megalizzi e il Consiglio giovanile di EUSALP nelle scuole della Regione Alpina

Pubblicità

Cittadinanza, partecipazione attiva e ambiente sono solo alcuni dei temi al centro del progetto realizzato dalla Presidenza italiana EUSALP 2022, presieduta dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con la Fondazione Antonio Megalizzi e cofinanziato dalla DG REGIO della Commissione Europea.

Stanno, infatti, partendo 7 interventi formativi in altrettante scuole superiori dei Paesi EUSALP, tenuti da Claudio Napolitano, un ambasciatore della Fondazione Antonio Megalizzi, affiancato dai rappresentanti dello Youth Council, il Consiglio dei Giovani della Macroregione alpina, e da altri giovani dei Paesi coinvolti.

I facilitatori utilizzeranno materiali didattici elaborati appositamente per il progetto. Il progetto ha preso avvio lunedì 14 novembre dal Liceo Pascoli di Bolzano, mentre domani, mercoledì 16 novembre, è previsto un incontro al Liceo Arcivescovile di Trento.

La storia, le politiche e le istituzioni europee, così come il ruolo delle regioni e la Strategia dell’Unione europea per la regione alpina saranno i temi che verranno affrontati grazie all’e-book “Make your voice heard from the Alps!” realizzato dalla Fondazione Antonio Megalizzi, in collaborazione della Presidenza italiana EUSALP 2022.

Un e-book per conoscere l’Europa, che si concentra sul ruolo delle Regioni europee, con un focus sulla Strategia dell’Unione europea per la regione alpina. La pubblicazione, in lingua inglese, sarà diffusa nelle scuole degli Stati appartenenti alla Strategia Macroregionale EUSALP e fornirà tutti gli strumenti per diventare cittadini consapevoli attivi a livello locale, nazionale ed europeo.

L’obiettivo è coinvolgere le giovani generazioni nel processo decisionale locale, nazionale e interregionale, per la costruzione dei futuri modelli di sviluppo delle Regioni alpine.

È questo anche l’obiettivo dello Youth Council, il consiglio giovanile composto da rappresentanti dei 7 Paesi EUSALP.

L’e-book è scaricabile qui: https://www.fondazioneantoniomegalizzi.eu/contributi/make-your-voice-heard-from-the-alps/