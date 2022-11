Diabetico non può rinnovare la patente per il macchinario rotto da mesi

Pubblicità

Chi – qualche anno fa – disse che la sanità trentina dovrebbe venire esportata da tanto è efficiente, forse ora dovrebbe rivedere la propria affermazione.

Si sa, quando si prenota tramite CUP non si ha mai la certezza di avere una visita a breve. Diverso se si tratta di visite private: lì di posto ce n’è e anche in tempi brevi, basta aprire il portafoglio. Per questo oggi le fasce deboli non possono permettersi questi costi e decidono quindi di non curarsi affatto.

Tuttavia – a volte – capita di trovarsi davanti a dei casi che fanno voglia di porsi davvero tante domande riguardo alla tensione della Sanità.

Nel caso che ci è stato portato all’attenzione, si parla di una persona con handicap, affetta da diabete. Per un esame del fondo oculare (Fundus Oculi), è partita una vera e propria odissea condita da ulteriori disagi dato che la persona in questione aveva bisogno di rinnovare la patente.

Andando con ordine, a questa persona – e non si tratta di un 20 enne pieno di salute ma di una persona ben più avanti con l’età – serviva con urgenza l’esame del fondo oculare. Caso vuole che il macchinario al Santa Chiara si sia rotto.

Nel privato (Trento Nord) e per un centinaio di euro, invece, la visita era possibile effettuarla anche in tempi brevi. Chiaro che se non si hanno certe disponibilità, per la visita bisogna aspettare che il macchinario venga aggiustato o che ne arrivi uno nuovo.

Dopo varie settimane, multiple capatine al Santa Chiara e altrettante chiamate anche all’Assessore alla salute, Stefania Segnana, ancora non si sa quando sarà possibile riavere il macchinario necessario che venga poi impiegato nella sanità pubblica. A confermarlo è stata la stessa segretaria dell’assessore che ha spiegato al cittadino che per il momento non se ne sa nulla.

In tutto questo, il protagonista di questo caso ha dovuto anche andare a rinnovare la patente: ovviamente, per mancanza della carta riguardante l’esame del fondo oculare, è stato necessario rimandare ulteriormente il rinnovo.

Di conseguenza, ora c’è una persona senza patente che non può usare la macchina e che si trova comunque in una situazione problematica: bene o male – a meno che non si viva in centro città – la patente e la possibilità di muoversi con l’auto sono necessarie. Specie se i mezzi pubblici o camminare a lungo non possono essere un’opzione valida.

Se nessuno sa dare una risposta concreta, si chiama direttamente qualcuno più in alto: tuttavia, almeno in questo caso, nemmeno un Assessore (o chi per lui) ha saputo dare una risposta certa. Rimane quindi una persona senza patente, senza una visita che serve con urgenza per delle carte altrettanto urgenti.

A rendere tutto più assurdo, il fatto che anche con la fine delle restrizioni in Sanità ci siano ancora le consulenze al telefono. “Ho fatto la visita per il diabete e la visita l’ho fatta al telefono. Mi è stato chiesto quanto peso, come sto ma non sapevo bene cosa rispondere, cosa dovrei dire? Come può stare un diabetico? – Ci spiega il cittadino ormai sconcertato da quel che sta succedendo.

E ancora: Ora fanno le visite al telefono? E parlano di esportare la sanità Trentina nel mondo, portando anche macchinari fuori dalla regione? Non abbiamo qui nemmeno quelli che servono. Non sono l’unica persona ad aver bisogno di certe visite. Non ci si può mettere mesi e mesi per una visita generale e un rinnovo della patente. Ci vuole anche serietà – conclude – come si fa a restare a lungo senza un macchinario che serve? Nel privato non voglio andare. Cosa si deve fare?”.

Il problema – e non è bello ammetterlo – è che negli ultimi anni la sanità Trentina è crollata: dal 1° al 6° posto in Italia, senza contare i problemi emersi di recente con i medici che non si trovano, con la mancanza di personale e con l’esplosione del Privato. Non parliamo poi dei pendolari dell’oncologia che sono costretti a fare delle visite mensili in tutta l’Italia per cercare di salvarsi la vita.

