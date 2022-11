Alto consumo di suolo in Trentino: è il dato peggiore dell’arco alpino

Pubblicità

Se a inizio 1900 erano circa 80-90 gli ettari di suolo insediato per persona in Trentino, due anni fa eravamo a quota 398.

Durante il solo scorso anno, 38 nuovi ettari di terreno sono stati intaccati. Certo il trend era in calo, ma pur sempre troppo accentuato.

Il dato è il peggiore rispetto ad altri territori alpini come quelli di Aosta, Belluno, Sondrio e Bolzano.

Un quarto circa dei fondovalle in Trentino è sottratto alla natura e all’ambiente. Il trend risulta incoerente dato il contenuto aumento della popolazione in regione.

Questo, è quanto e dal “Rapporto di ricognizione sul tema della gestione del fenomeno del consumo di suolo“, ovvero uno studio curato dall’Osservatorio del paesaggio, presentato in Terza commissione del Consiglio provinciale di Trento.

“L’elevato consumo del suolo in Trentino non sembra arrestarsi – ha spiegato il direttore dell’Osservatorio, Giorgio Teccilla.

In Trentino – che per il 55% è costituito da boschi – abbiamo Piano regolatori comunali pronti a “sfornare” in futuro un altro aumento del 20% dei terreni urbanizzati, per circa 4.270 ettari che potrebbero passare da agricoli a insediativi.

Onorare l’impegno Ue per azzerare il consumo di suolo entro il 2050 diventa quindi assai problematico, posto poi che la legislazione provinciale vigente ha scelto un approccio per principi, senza indicare limiti quantitativi.

L’esempio qualitativamente più virtuoso appare quello dell’Alto Adige, che ha adottato il modello “del limite disegnato”, tracciando cioè una divisione netta tra aree dove si può edificare (con limiti) e aree tutelate al 100%.

Si potrebbe pensare di agire sul pianificato, eliminando dai Prg le previsioni insediative non attuate e poco sensate dal punto di vista urbanistico e paesaggistico. Ma non basterebbe, dovendosi pensare anche a regolare la voracità di aree dell’ente pubblico, che agisce anche in deroga ai piani per realizzare nuove infrastrutture.

Su questo fronte occorre imporre alla pubblica amministrazione di evitare a sua volta il consumo di nuovo suolo o di riportarlo ad agricolo di superfici corrispondenti (e di pari pregio).”

