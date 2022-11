Allargamento della sp 125 fra Terzolas e Samoclevo, aggiudicati i lavori

Pubblicità

È andata a buon fine la gara per la sistemazione e allargamento della strada provinciale 125 nel tratto di Terzolas e Samoclevo in val di Sole. L’opera è stata aggiudicata all’impresa trentina TER SYSTEM Srl con sede a Cavedago per un importo di 433.612,28 euro, comprensivo degli oneri della sicurezza, con un ribasso del 5,382% rispetto alla base di appalto di 457.578,58 euro.

Un valore a sua volta stimato sulla base del prezziario degli appalti del primo semestre 2022, che era applicabile fino al 30 settembre per i progetti in corso di elaborazione (in questo caso la procedura è stata avviata a fine agosto). Lo aveva disposto l’Amministrazione provinciale, esclusivamente per i progetti che erano già praticamente pronti per andare in gara, in sede di approvazione dell’aggiornamento straordinario dell’elenco prezzi per il secondo semestre 2022, con il quale

Per il presidente della Provincia Maurizio Fugatti il fatto che la gara per l’intervento sulla sp 125 non sia andata deserta “è un segnale positivo, in un periodo non facile per le opere pubbliche, dovuto ai forti incrementi che stanno avendo un impatto sul settore. La Provincia è già intervenuta sul tema, stanziando maggiori risorse proprio per assicurare gli investimenti necessari al miglioramento della mobilità e allo sviluppo del Trentino”.

L’obiettivo dell’opera è mettere in sicurezza e di allargare il tratto di viabilità interessata, nonché di realizzare un marciapiede per tutelare il passaggio dei pedoni. È prevista inoltre la collocazione di muri di sostegno e consolidamento del versante, per oltre 200 metri, rivestiti in pietra locale, assieme all’installazione di barriere stradali e all’illuminazione stradale.

Entro fine anno è prevista la conclusione della procedura espropriativa, mentre l’avvio dei lavori è atteso nella primavera 2023. Il tempo utile per l’ultimazione è fissato in giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del cantiere.

