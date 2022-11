Sanità Digitale – La strategia europea dei dati: “Data Act & European Health Data Space”

Che cosa comporta la strategia e quale impatto avrà sul mondo della sanità? Quali benefici potrà apportare ai cittadini e all’economia europea la creazione di un mercato unico per i dati?

Sarà davvero in grado di migliorare i trattamenti personalizzati, fornire un’assistenza sanitaria migliore, efficientare i servizi pubblici e tutelare al contempo la privacy dei cittadini?

Queste le domande attorno alle quali si discuterà il prossimo lunedì 14 novembre 2022 (dalle 09.30 – 13.00) alla Fondazione Bruno Kessler (Sala Stringa) in via Sommarive, 18 sulla collina di Povo, Trento.

La strategia europea in materia di dati, parte integrante della Strategia europea per il Decennio Digitale, punta a far acquisire all’Unione Europea un ruolo di leadership globale nella società fondata sui dati. La creazione di un mercato unico, e la conseguente libera circolazione dei dati all’interno dell’UE, saranno in grado di creare vantaggio a imprese, ricercatori e pubbliche amministrazioni.

La Commissione Europea stima infatti che entro il 2025 il volume globale dei dati aumenterà del 530% e raggiungerà un valore complessivo di 829 miliardi di euro, impiegando oltre 10 milioni di professionisti.

L’evento di lunedì prossimo 14/11, promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, TrentinoSalute4.0, Università di Trento e Fondazione Hub Innovazione Trentino, è un momento di confronto dedicato agli attori dell’ecosistema provinciale della ricerca e dell’innovazione e alla cittadinanza interessata per approfondire il nuovo quadro normativo europeo: regole, standard, pratiche comuni, infrastrutture e policy pubbliche per l’utilizzo dei dati in ambito sanitario.

A parlare della Strategia europea in materia di dati e dei regolamenti in corso di definizione, volti a sfruttare appieno il potenziale offerto dallo scambio, dall’uso e dal riutilizzo sicuro e protetto dei dati sanitari elettronici, sarà Marco Marsella, responsabile dell’unità eHealth, Well-Being and Ageing della Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie presso la Commissione Europea (DG Connect).

Previsto anche un momento di confronto attivo con gli attori del sistema della ricerca e dell’innovazione trentina nel campo della sanità digitale, per approfondire il tema dell’uso secondario dei dati sanitari ai fini di ricerca scientifica, medicina personalizzata, statistica e applicazioni digitali per la salute.

L’evento nasce nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021 – 2027 della Provincia autonoma di Trento, documento che definisce le traiettorie di sviluppo del sistema economico, produttivo e sociale provinciale tenendo conto delle prospettive di sviluppo in un quadro economico nazionale e globale.

Per partecipare, l’iscrizione è obbligatoria: ISCRIVITI. L’evento sarà trasmesso in streaming video sul canale YouTube della FBK: https://youtu.be/pYJcUBb8bCg

