Rovereto: molti i disagi durante i lavori di posa della fibra ottica a Lizzana

Pubblicità

Pubblicità



Proseguono i disagi in quel di Rovereto: nelle ultime settimane, parecchie lamentele sono arrivate da coloro che abitano a Lizzana.

“Gli addetti non avvisano su quali strade lavorano, le macchine rimangono bloccate anche per più giorni nei parcheggi. (…).

In Piazza Guella i sanpietrini non sono fissati, ci sono le buche ed i segnali stradali sono pericolanti o non a norma. Sono 40 giorni che hanno iniziato questi lavori.

Pubblicità Pubblicità

In via Cisterna, a causa delle buche non segnate, un motociclista è caduto e si è rotto un polso. Alcuni hanno tagliato le gomme delle vetture proprio per questo motivo.

Gli addetti passano, non avvisano quando e dove lavorano e quali strade chiudono. Occupano i posteggi per le ruspe e per i materiali che poi restano lì anche per varie giornate. Son 40 giorni che è così.” Ci ha raccontato un residente della zona.

“Dopo le numerose segnalazioni ricevute sia dai componenti del Consiglio che da privati cittadini in merito all’esecuzione dei lavori di posa della fibra ottica all’interno della nostra Circoscrizione abbiamo provveduto come segue.

Pubblicità Pubblicità



Segnalazione all’assessorato competente e al relativo dirigente; segnalazione al cantiere comunale; segnalazione al Corpo di Polizia Municipale che è già intervenuta con diversi verbali.

Comprendiamo il disagio dei cittadini rispetto ai cantieri e alle modalità adottate. Ricordiamo che l’appalto dei lavori è provinciale, ma manterremo alta lattenzione.”

Si legge su un post Facebook, un messaggio publico del presidente della circoscrizione di Lizzana in merito ai disagi causati.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità