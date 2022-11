Riva del Garda: sospetto atto di bullismo in una scuola

Pubblicità

Presso l’Istituto Scipio Sighele Riva del Garda ci sarebbe un caso di bullismo segnalato da tempo.

A denunciarlo direttamente alla dirigente scolastica è stato Salvatore Calabrese, l’amministratore del comitato di riqualificazione del rione che si occupa da tempo del recupero dei ragazzi con disagi sociali «La ghettizzazione della zona è troppo forte e purtroppo lo scarso interesse di molte famiglie non aiuta di certo» – spiega lo stesso Calabrese.

Calabrese in una lettera scrive alla dirigente dell’istituto spiegando che da tempo una ragazza è continuamente vessata dal “branco” con continui insulti, minacce e umiliazioni. Questo stato di cose genera nella bambina emarginazione e isolamento con l’ansia e i timori del caso. Calabrese chiede di intervenire subito per risolvere il problema.

Da parte della scuola, seppur in grande ritardo, sono state attivate le procedure per la soluzione del problema: «La scuola da tempo è a conoscenza del problema ma fa finta di nulla, come non fosse successo nulla» – incalza Calabrese

Qualcosa comunque si sta muovendo: la coordinatrice della classe dove l’alunna viene bullizzata risponde che è stato individuato il ragazzo che avrebbe fatto partire i commenti denigratori verso la ragazza e che il problema sarà posto sul tavolo della discussione già nella giornata di domani, martedì 15 novembre. Vedremo quindi i possibili sviluppi.

La denuncia arriva solo poche ore dopo la diffusione di una lunga intervista alla dirigente dell’istituto di Trento 5 e membro della cabina di regia della provincia di Trento Paola Pasqualin, dove si parla in modo approfondito del problema e di come si dovrebbe risolvere. (leggi qui l’intervista)

