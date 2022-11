“No, non avere paura”: a Denno immagini e racconti contro la violenza sulle donne

Pubblicità

Per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’assessorato alla cultura del Comune di Denno propone lo spettacolo “No, non avere paura”, un reading di Maura Pettorruso con accompagnamento musicale di Ester Wegher tratto dall’omonimo libro che raccoglie racconti di 33 autori e autrici sul tema della violenza.

L’evento si svolgerà giovedì 24 novembre alle ore 20:30 all’auditorium del polo scolastico di Denno.

Il ricavato delle vendite del libro andrà in beneficenza al Centro Antiviolenza di Trento.

Di seguito la presentazione del libro:

«Le stime dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, evidenziano come, a livello mondiale, circa una donna su tre abbia subito violenze sessuali o fisiche nel corso della vita. La violenza di genere, oltre a costituire una violazione dei diritti umani, è anche un gravissimo problema di salute pubblica.

Il 25 novembre si celebra nel mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che in questa data invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività per sensibilizzare l’opinione pubblica e per denunciare e fermare le violenze fisiche, sessuali e psichiche subite per il solo fatto di essere donna. Ci siamo chiesti spesso, singolarmente, che cosa possiamo fare per aiutare, far conoscere e riflettere sul problema della violenza di genere che sta assumendo proporzioni devastanti.

Abbiamo pensato che si debba dare il proprio contributo alla riflessione sul tema e che non bastino l’indignazione e il dolore di fronte alla cronaca che ogni giorno ci sommerge di notizie agghiaccianti. Lo abbiamo fatto con quello che sappiamo fare: raccontare, usare parole e immagini.

Questo volume è il risultato del nostro progetto, condiviso con il Comune di Trento e con l’Azienda di Promozione Turistica di Trento Monte Bondone Valle dei Laghi, che ne hanno finanziato la pubblicazione. I diritti dalla vendita del volume nelle librerie, nelle edicole, online e nelle presentazioni sul territorio, saranno interamente devoluti al Centro Antiviolenza di Trento».

