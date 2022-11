Nago: via libera all’intervento sul parcheggio Panorama

Pubblicità

La giunta comunale di Nago – Torbole ha approvato il progetto di manutenzione ordinaria al parcheggio Panorama, che sarà realizzato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento tramite il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale.

Il parcheggio si trova lungo la strada che dall’abitato di Torbole conduce alle Busatte, sulla collina terrazzata sovrastante l’abitato.

È una vasta area di proprietà comunale destinata a parcheggio pubblico su superficie sterrata e caratterizzata da un fitto oliveto, recintata da muri a secco.

L’area è molto usata soprattutto in estate ed è stata spesso oggetto di interventi di miglioramento della pavimentazione e drenaggi; ora si punta a una sistemazione generale dei piani e a una migliore definizione degli stalli ricavati fra le piante di ulivo, facendo particolare attenzione a proteggere queste ultime.

Il “Sova” ha accolto la proposta del Comune e i geometri Sergio Scarpiello e Massimo Ioriatti hanno elaborato il progetto di intervento, debitamente vistato per accettazione dal Direttore d’Ufficio Fabrizio Fronza e dal Dirigente Maurizio Mezzanotte, che prevede:

pulizia generale di tutta l’area, sistemazione muri a secco, sistemazione piano viabile, sistemazione e sostituzione staccionate, arredo urbano, valorizzazione ingresso.

Sarà lo stesso “Sova” ad assumere il grosso della spesa, compresa la gestione della sicurezza. Il Comune ha chiesto di gestire il cantiere per ambiti diversi, in modo da assicurare il maggior numero di stalli disponibili anche durante i lavori.

Il sindaco di Nago Torbole, Gianni Morandi, spiega: «Un intervento importante su un parcheggio strategico. Si tratta anche di un luogo bello perché di fatto è un oliveto. Chiaramente la scelta di tenere terra, ghiaino ed erba può portare talvolta al formarsi di qualche pozzanghera: ora si migliorerà il drenaggio ma è chiaro che questa resta un’area naturale, che non avrebbe senso pavimentare o asfaltare; se si puntasse su quella soluzione, infatti, la pioggia non filtrerebbe nel terreno e finirebbe nella rete di smaltimento delle acque bianche, appesantendola. In sintesi, dunque, un intervento sia funzionale sia estetico.

Aggiungo che, con questo cantiere, portiamo avanti una bella collaborazione con la Provincia e col Sova. Rispetto a quest’ultimo, che impegna squadre in tutto il Trentino, la possibilità di lavorare sul nostro territorio consente di allungare i contratti: in altre zone il clima non lo permette. Questo significa dunque dare una nuova occasione lavorativa alle persone coinvolte».