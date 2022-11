La manovra di bilancio approda in Prima Commissione. Ecco il programma dei lavori e i tre disegni di legge in discussione

Pubblicità

​​​A partire da oggi e fino al 24 novembre la Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale presieduta da Vanessa Masè (La Civica) sarà impegnata per quattro giornate dall’esame dei tre disegni di legge che formano la manovra finanziaria della Provincia per il bilancio di previsione 2023 e relativa al triennio 2023-2025, tutti proposti dal presidente della Giunta Maurizio Fugatti.

I tre provvedimenti del “pacchetto” sono il 166 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023” (, il 167 “Legge di stabilità provinciale 2023” e il 168 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 – 2025“.

Martedì le audizioni degli assessori – Dopo la presentazione e l’avvio del confronto di stamane, sono in programma innanzitutto le consultazioni con gli assessori. Martedì 15 novembre la Prima Commissione incontrerà alle 9.00 Stefania Segnana, assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, alle 10.00 Mattia Gottardi, assessore agli enti locali, trasporti e mobilità, alle 11.00 Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, alle 12.00 con Roberto Failoni, assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, alle 14.00 Giulia Zanotelli, assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, alle 15.00 Mirko Bisesti, assessore all’istruzione, università e cultura e infine alle 16.00 Mario Tonina, assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione.

Lunedì 21 le audizioni degli enti esterni e delle parti sociali – Lunedì 21 novembre, ancora in forma mista, la Commissione si confronterà alle 9.00 con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, alle 9.30 con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fenalt e Dirpat, alle 11.00 il Coordinamento provinciale imprenditori, alle 14.30 le associazioni di rappresentanza delle categorie agricole, alle 15.30 il Consiglio delle autonomie locali – Consorzio dei comuni trentini, alle 16.30 la FIDAE – Federazione istituti di attività educative, alle 17.00 il Comitato per l’imprenditoria femminile.

Mercoledì 23 e giovedì 24 la discussione generale, l’esame degli articoli e degli emendamenti e il voto conclusivo della fase istruttoria

L’ultima fase dell’iter della manovra in Commissione, che consisterà nella discussione generale seguita dalla presentazione degli emendamenti e dall’esame dell’articolato dei tre disegni di legge, si svolgerà solo in presenza e inizierà mercoledì 23 novembre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, e proseguirà giovedì 24 novembre sempre dalle 9.00 alle 12.30 e, nel pomeriggio, dalle 14.30 fino al voto conclusivo dell’istruttoria. Alle sedute convocate in forma mista è ammessa la partecipazione di tutti i consiglieri provinciali con le modalità telematiche previste per lo svolgimento delle sedute in aula e degli altri organi​, previa comunicazione al Presidente della Commissione. ​

​

