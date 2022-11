Gioele Dix a Riva del Garda: «La corsa dietro il vento»

Pubblicità

Pubblicità



Lo spettacolo di e con Gioele Dix «La corsa dietro il vento» apre mercoledì 16 novembre la stagione teatrale 2022-2023 dei Comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole. Lo spettacolo va in scena nella sala Garda del Palazzo dei Congressi di Riva del Garda, con inizio alle ore 21. La durata è di 95 minuti circa senza intervallo.

Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, piove dall’alto nel cuore della notte una pallottola di carta. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi indimenticabili da salvare? Da questo affascinante spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, prende il via il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Gioele Dix «La corsa dietro il vento».

Ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria, lo spettacolo attinge dal ricchissimo forziere di racconti del grande scrittore bellunese -tra cui le celebri raccolte «Sessanta racconti», «Il colombre» e «In quel preciso momento»- e compone un mosaico di personaggi e vicende umane dove ognuno di noi può ritrovare tracce di sé.

Pubblicità Pubblicità

Dino Buzzati è stato scrittore, giornalista, pittore, talento multiforme, ma soprattutto un fine scrutatore d’anime. E la sua scrittura, insieme realistica e fantastica, corre sempre fulminea al punto, pur non trascurando l’eterna sospensione che caratterizza le nostre esistenze. E grazie al suo talento narrativo, assumono forma poetica paure, sogni e fantasie a noi più che familiari.

«La corsa dietro il vento» è un inedito viaggio teatrale grazie al quale Gioele Dix, ispirandosi a personaggi e atmosfere buzzatiane, parla (anche) di sé, dei suoi gusti, delle sue inquietudini, delle sue comiche insofferenze con l’ironia e il gusto del paradosso cui ha abituato il suo pubblico, condividendo il palcoscenico con Valentina Cardinali, giovane attrice talentuosa ed eclettica.

L’ingresso costa 12 euro, con varie possibilità di riduzione: 11 euro per i possessori della carta In Cooperazione; 8 euro per i giovani fino a 26 anni, le persone oltre 65 anni e gli abbonati ad altre stagioni 2022-2023 del Circuito teatrale trentino; e 5 euro per i giovanissimi fino a 18 anni. La prevendita, online sul sito www.trentinospettacoli.it, è possibile fino alle ore 20 del giorno dello spettacolo (diritto di prevendita: un euro). La cassa presso i teatri apre alle ore 20.

Pubblicità Pubblicità



NB: l’Ufficio attività culturali del Comune di Riva del Garda offre la possibilità, martedì 15 novembre, di acquistare di persona i biglietti della stagione teatrale, nella sede in via Giovanni Lipella n.1 dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Informazioni: 0464 573916, 573918 [email protected]

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità