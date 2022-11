Gardolo: autobus va contro un’auto, manda a quel paese il guidatore e scappa

Pubblicità

È una spiacevole vicenda quella che si è consumata oggi in piazza a Gardolo.

Un’autovettura era parcheggiata – all’interno degli appositi spazi – davanti alle Poste. Ad un tratto, è arrivato l’autobus nella vicina fermata.

Il guidatore del mezzo – nell’entrare nello spazio della fermata – ha preso la curva troppo stretta ed è andato ad urtare visibilmente la vettura in questione.

Si parlerebbe di un incidente banale – alla fine si tratta di relativamente pochi danni ad entrambi i mezzi e nessun ferito – se solo il guidatore dell’autobus non avesse iniziato a rispondere a tono contro il proprietario dell’auto.

Il proprietario, infatti, in compagnia di altre persone ha visto l’autobus toccare la propria auto, tanto che questa si è proprio mossa nell’impatto.

Non tanto per i danni, ma più per correttezza, il proprietario si è quindi avvicinato al mezzo pubblico.

L’autista – non di nazionalità italiana – ha prima negato di aver toccato l’auto, e poi ha iniziato a dire che i graffi sulla carrozzeria erano vecchi.

Non appena il proprietario dell’auto ha fatto intendere di voler chiamare i carabinieri, l’autista ha prima minacciato di volerlo denunciare per interruzione di pubblico servizio e poi lo ha mandato a quel paese (in termini molto più accesi), chiudendo le porte e andandosene via, proseguendo la sua corse come da programma.

Partendo dall’assurdità di tutta la situazione, viene da chiedersi come sia possibile che anche davanti al danno fatto e a più di un testimone in loco, un autista non solo vada ad insinuare che a mentire è il proprietario della macchina toccata, ma che anche si prenda la confidenza di mandarlo a quel paese per poi andarsene.

Secondo quanto riportato dal proprietario della vettura – che ha poi sporto denuncia – Trentino Trasporti ha già detto che verranno presi dei provvedimenti.