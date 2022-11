Centauro percorre tutta la galleria di Nomi su una sola ruota – IL VIDEO

Pubblicità

Non c’è molto da commentare, stamane poco prima delle 9.00 dentro la galleria di Nomi una nostro lettore ha incontrato un motociclista «fenomeno» che si è fatto tutta la galleria su una sola ruota.

Non vogliamo pensare che sarebbe successo se per caso il novello stuntman su due ruote avesse perso il controllo della sua motocicletta. Le riprese sono state realizzate con una dash cam. (clicca qui per vedere il video integrale)

