Benessere, emozioni, relazioni: un interessante percorso alla Biblioteca di Cavalese

Cosa possiamo fare per il nostro Benessere e per quello della comunità?

Un percorso laboratoriale in 3 serate può essere un valido aiuto per migliorare il nostro atteggiamento sia verso noi stessi che verso gli altri.

La serie di eventi si svolgerà presso la Biblioteca di Cavalese ed avrà inizio venerdì 18 novembre.

Una vita frenetica, una continua corsa contro il tempo, queste sono spesso le nostre giornate.

Sicuramente sentiamo tutti la necessità di fermarci ogni tanto ed avere più cura di noi stessi. Non parliamo solo di estetica e di tutto quanto gira intorno ad essa, vorremmo iniziare, infatti, a dare più importanza al nostro benessere interiore e a quello di chi ci circonda.

Cosa possiamo concretamente fare per raggiungere questo obiettivo?

Un valido aiuto lo offre un interessantissimo percorso laboratoriale – tenuto da Giuliana Dell’Agnolo – in programma presso la Biblioteca di Cavalese per alcuni venerdì. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, con iscrizione obbligatoria in biblioteca.

Questo percorso sarà suddiviso in tre appuntamenti settimanali serali nei quali saranno esplorati e affrontati diversi temi: si passerà dalla salute in correlazione agli stili di vita, agli stili di relazione, alle emozioni e alle capacità di vita.

Si parlerà in particolare di “dialogo con sé stessi” e delle competenze che ci permettono di riconoscere, esprimere e modulare le nostre emozioni.

Verranno affrontati i temi della “relazione e comunicazione con gli altri” e vedremo come sia possibile imparare a comunicare rimanendo a contatto con le nostre emozioni.

Infine, verrà proposta una riflessione sulle capacità di incontro, scambio, aiuto e valorizzazione dell’altro che permettono di migliorare la convivenza, l’armonia sociale e la salute della comunità.

Gli appuntamenti saranno: venerdì 18 novembre, venerdì 25 novembre, venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 20.30, presso la Sala Frasnelli (sopra la biblioteca) a Cavalese.

