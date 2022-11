Annual Forum di EUSALP, Bisesti: “I giovani protagonisti sulle le politiche dello sviluppo delle Regioni alpine”

Pubblicità

Pubblicità



L’Annual Forum EUSALP è l’evento che ogni anno chiude la Presidenza di turno di EUSALP, la Strategia europea per le regioni alpine: quest’anno la presidenza è presieduta congiuntamente dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto della Commissione europea.

Proprio a Trento, dal 22 al 25 novembre, l’Annual Forum celebrerà un anno di intenso lavoro, con un fitto calendario di appuntamenti. Ne ha parlato l’assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti, delegato per la presidenza trentina di EUSALP, nel corso della conferenza stampa di Giunta questa mattina.

“La Presidenza italiana ha voluto – in coordinamento con le Regioni italiane di EUSALP – che questa occasione potesse generare nuove sinergie istituzionali e politiche, capaci di realizzarsi in nuovi progetti per la Strategia macroregionale alpina e la presenza dei giovani EUSALP a tutte le giornate di lavoro è stato uno degli obiettivi che ci siamo posti, proprio perché la partecipazione e attivazione dei giovani nella definizione delle future politiche di sviluppo di EUSALP è stata una delle priorità sostenute dalla Provincia autonoma di Trento“, ha commentato l’assessore Bisesti.

Pubblicità Pubblicità

“L’evento comunque coinvolgerà tutta la città di Trento, che ospiterà le delegazioni politiche dei sette Paesi e delle 48 Regioni di EUSALP, i membri dei 9 Gruppi di Lavoro, oltre ai ragazzi del Consiglio dei Giovani e di altre organizzazioni giovanili alpine. Ci saranno poi esperti sulle varie tematiche proposte e vari momenti rivolti alla cittadinanza, per condividere gli esiti di un anno di Presidenza italiana e per promuovere la conoscenza del lavoro concreto della macroregione alpina per lo sviluppo dei territori che la compongono”, ha detto ancora Bisesti.

L’Annual forum ospiterà, oltre all’Assemblea Generale di EUSALP, l’incontro di alto profilo istituzionale del trio delle Presidenze delle 4 Macroregioni europee (Baltica, Danubiana, Adriatico-Ionica insieme ad EUSALP) e la tradizionale Sessione plenaria. Inoltre, i Gruppi di Azione EUSALP, lavoreranno insieme in sette sessioni tematiche, in una dimensione di forte interconnessione sui temi.

Previsti, anche due eventi dedicati all’innovazione verde delle imprese e ai patrimoni naturali, culturali e immateriali UNESCO sulle Alpi. Ci sarà poi anche un momento ufficiale per il passaggio del testimone, rappresentato tradizionalmente da una ruota, alla presidenza Svizzera che guiderà EUSALP nel 2023.

Pubblicità Pubblicità



Le sessioni tematiche dei Gruppi di azione si terranno nel corso della giornata di mercoledì 23 novembre e nella mattina di giovedì 24 presso le Gallerie di Piedicastello. I “Side events” il 24 mattina a Palazzo Festi. Gli eventi più istituzionali (Assemblea Generale ed incontro con le altre Macroregioni europee) si terranno nel Palazzo della Provincia autonoma di Trento.

I risultati della Presidenza trentina e altoatesina verranno presentati durante la sessione plenaria, aperta al pubblico, prevista al Teatro Sociale il 24 pomeriggio, che verrà trasmessa anche in diretta streaming e nel corso della quale verrà promosso un dialogo politico attorno ai principali temi affrontati dalla Presidenza italiana: ambiente e mobilità sostenibile, governance e partecipazione in EUSALP, i giovani ed il futuro delle regioni alpine.

I temi verranno affrontati in un dialogo con le rappresentanze governative e regionali dei 7 Paesi Eusalp, con il Consiglio dei Giovani EUSALP e con rappresentanti di altre organizzazioni giovanili delle regioni Alpine. Ad introduzione di ciascuna presentazione, alcuni versi di Dante, grazie alla presenza del dantista Domenico De Martino. Il motto della presidenza italiana di EUSAL, infatti, si ispira ad uno dei versi più noti della Divina Commedia: “e quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Venerdì 25 mattina si terrà la riunione del Consiglio dei Giovani EUSALP e durante la plenaria del 24 pomeriggio al sociale le proposte per il futuro delle regioni alpine saranno presentate dagli stessi giovani coinvolti durante l’anno di Presidenza italiana in numerose attività formative, di partecipazione e nella sessione “Pitch your Project“, che vedrà la premiazione da parte della Commissione Europea di tre progetti innovativi.

L’evento prevede anche due momenti di riflessione sul ruolo femminile nella storia e nello sviluppo delle Regioni Alpine “Where are women in the Alps”. Con l’ausilio di un gioco appositamente creato per EUSALP e con il contributo di esperte qualificate, saranno organizzate due serate il 22 ed il 23 novembre, presso il Castello del Buonconsiglio.

Nei giorni dell’Annual Forum è stato organizzato anche un ricco programma culturale rivolto a tutta la cittadinanza, con l’esibizione del Coro della SAT presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in calendario la sera di mercoledì 23, la proposta di giochi antichi delle Alpi alle Gallerie di Piedicastello e presso la sede dell’ex-convento Agostiniani e due spettacoli musicali al Teatro Sociale: giovedì 24 alle 21.00 con Antonella Ruggero, che si esibirà assieme ai cori Sant’Ilario e della Valle dei Laghi, e venerdì 25, sempre alle 21.00, con lo spettacolo di riflessione sui temi ambientali e del cambiamento climatico proposto da Max Casacci: “Earthphonia”.

L’Annual Forum di Trento sarà un evento attento alle emissioni di Co2, progettato per ridurre al minimo rifiuti, lo spreco alimentare, l’usa e getta e attento all’uso di prodotti a chilometro zero del nostro territorio: i prodotti trentini, infatti, saranno presenti in tutti i pasti di lavoro delle delegazioni nazionali dei 7 Stati aderenti alla Strategia.

Sarà però anche un evento Family Friendly, perché verranno offerti, grazie alla collaborazione con l’Agenzia per la coesione sociale, servizi di assistenza per le delegazioni che viaggeranno con le loro famiglie e, naturalmente, tutti gli ausili necessari per le persone con disabilità.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni : https://www.alpine-region.eu/events/annual-forum-2022

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità