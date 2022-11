Accoltellato per aver diffuso le immagini sexy dell’ex fidanzata: 8 anni di carcere all’aggressore

Pubblicità

La violenta rissa avvenuta prima di Natale del 2019 e scatenata per motivi di gelosia aveva creato grande allarme sociale a Trento.

A far scattare la furia omicida del tunisino erano state le foto intime della fidanzata diffuse dal rivale in amore come vendetta per essere stato da lei mollato mesi prima.

Da dire che per quanto riguarda le immagini sexy condivise con gli amici e caricate su un sito che ospita video pornografici, è stato aperto un altro procedimento dove la vittima dell’accoltellamento è l’accusato. Il 28 enne tunisino Belhay Bechir Masaud quindi aveva aggredito il suo connazionale per motivi passionali.

L’uomo aveva atteso ed aggredito il rivale in amore, un 35 enne tunisino, sotto i portici di piazza della Portella accoltellandolo alla gamba. Poi la lite era continuata nella piazza dove aveva sferrato un nuovo fendente al petto del rivale che nel tentativo di fuga, prima di crollare a terra, aveva lasciato dietro di se una lunga scia di sangue (qui le foto)

Il tunisino, ripreso dalle telecamere, aveva il viso bardato, ma fin da subito le forze dell’ordine lo avevano riconosciuto perché già protagonista di episodi simili.

L’indomani, giorno di Natale, infatti era stato arrestato nella sua abitazione ad Aldeno dopo un blitz delle forze dell’ordine. Belhay Bechir Masaud è stato condannato in appello dal tribunale di Trento a 8 anni di carcere ed al risarcimento parziale di 11mila euro alla vittima. L’allora 28 enne tunisino era già stato condannato in primo grado.