Abitazione e capannone in fiamme a Castelfondo: per fortuna si tratta solo di una manovra dei Vigili del Fuoco

Pubblicità

Pubblicità



Abitazione e capannone in fiamme ieri, domenica 13 novembre, a Castelfondo, frazione di Borgo d’Anaunia in alta Val di Non.

Fortunatamente si è trattato di una manovra, organizzata dai Vigili del Fuoco volontari di Castelfondo in collaborazione con i Corpi di Fondo, Brez e Cloz.

L’obiettivo era quello di migliorare l’operatività in caso di incendio, utilizzando l’acqua immagazzinata nel locale bacino irriguo.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità