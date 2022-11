Pronti 40 nuovi imprenditori agricoli. Lunedì 14 novembre la consegna dei brevetti

Pubblicità

Lunedì 14 novembre, alle ore 15, in aula magna, si terrà l’evento di chiusura del corso di formazione organizzato dalla Fondazione Edmund Mach per 40 giovani imprenditori agricoli che hanno terminato il percorso formativo 2020-2022 ottenendo la certificazione di brevetto.

Nella stessa occasione avrà inizio anche la 22^ edizione del corso per giovani imprenditori agricoli per 64 giovani aspiranti selezionati tra 110 richiedenti. All’incontro, in diretta streaming sul canale youtube FEM, interverranno l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento, Giulia Zanotelli, il presidente della FEM, Mirco Maria Franco Cattani, il dirigente del Centro Istruzione e Formazione, prof. Manuel Penasa e il coordinatore del corso, Paolo Dalla Valle.

Il percorso formativo è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 40 anni che intendono insediarsi in agricoltura, e quindi ottenere il premio di primo insediamento in azienda agricola, ma che non sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola superiore o da un’università di carattere agrario. L’obiettivo è garantire l’acquisizione di una serie di competenze mirate alla corretta gestione di un’azienda agricola ed il conseguimento del brevetto professionale di imprenditore agricolo.

Dall’anno di attivazione (1986) ad oggi, il corso per la qualificazione professionale dei giovani imprenditori agricoli ha registrato circa 2500 frequentanti. Un dato molto importante che emerge è che l’85% dei frequentanti ha concretizzato il proprio progetto aziendale in agricoltura.

Per quanto riguarda il corso in partenza (60 giovani provenienti da tutto il territorio provinciale) va sottolineato che il 50 per cento è rappresentato da donne e che circa il 70 per cento degli interessati risulta diplomato/laureato in ambiti diversi da quello dell’agricoltura.

Infine va evidenziato che il 50 per cento degli iscritti ha già concretizzato il proprio insediamento all’interno di un’azienda agricola. Per seguire la diretta sul canale youtube https://www.youtube.com/fondazionemach

