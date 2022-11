Progetti di prevenzione del consumo di droga e del disagio giovanile, a che punto siamo? Lucia Coppola interroga la Giunta

Pubblicità

A finire nel mirino delle opposizioni questa volta è Federico Samadem, dirigente dell’Istituto Alberghiero di Rovereto – Levico scelto personalmente nel giugno 2019 dal governatore Fugatti per far partire un nuovo piano per la lotta alla droga con la realizzazione di un organo da hoc insediato presso la presidenza della giunta.

Obiettivo era quello di studiare il fenomeno e trovare soluzioni al disagio giovanile legato alle droghe. L’adolescenza e la prima età adulta infatti sono periodi di vita caratterizzati da una forte tendenza all’esplorazione che spesso può comprendere la messa in atto di comportamenti a rischio.

Fra questi emergono sicuramente le dipendenze e altri comportamenti che esprimono profondo disagio quale l’isolamento, lo scadimento di rendimento, gli scatti di rabbia.

Il consigliere provinciale Lucia Coppola presenta un’interrogazione per sapere lo stato dei lavori nel merito.

Nel luglio del 2020 il governatore aveva già riposto ad un’altra interrogazione di Alessio Manica elencando una serie di interventi che sarebbero stati avviati.

Lucia Coppola ora, a tre anni dalla costituzione dell’ufficio, chiede i risultati ottenuti dalla rete di scuole no drugs denominata #liberalascuola4.0 che dal 2020 mira a creare all’interno delle scuole delle competenze in materia di dipendenze attraverso formazione, sensibilizzazione, e prevenzione e promozione alla legalità e alla partecipazione giovanile; quante scuole hanno aderito alla piattaforma on-line chiamata “cassetta degli attrezzi” nella quale i membri della comunità scolastica possono trovare risorse, progetti, strumenti, formazione e attività, suddivise per area tematiche e destinatari; i risultati del gruppo di lavoro che ha come obiettivo quello di costituire un progetto innovativo per contrastare la dispersione scolastica sulla città di Trento, rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a rischio povertà educativa e fallimento scolastico, nella prospettiva di creare percorsi formativi alternativi di seconda opportunità; se nell’ambito dei progetti sulla promozione del benessere e crescita sana dei giovani se è stata realizzata la costituzione di una Redazione territoriale dei giovani che attraverso gli strumenti della televisione, del teatro, dei giornali on-line e Radio possa permettere ai giovani di ogni vallata, paese o cittadina del Trentino di raccontare e raccontarsi per fotografare la capacità educante del territorio da un lato e di esprimere la loro voce dall’altro e quali altri progetti sono stati recentemente avviati e quale è stato il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie.