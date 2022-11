Pensieri domenicali: il rapporto tra scienza & Fede

Pubblicità

Pubblicità



Un sondaggio effettuato alcuni anni orsono intervistando 10.000 fisici e biologi in tutto il mondo ha rivelato che la maggior parte degli scienziati sono credenti.

La notizia ha fatto il giro del mondo, quasi si trattasse di un’ incredibile rivelazione. In effetti, per il grande pubblico, lo scienziato, poichè crede nelle leggi della natura, è un uomo che non può avere fede in Dio.

Da dove questa idea molto strana derivi, lo si sa bene: dai polemisti illuministi, positivisti e materialisti, che nel corso dei secoli hanno suonato la medesima musica. Ma, come si è detto, neppure oggi, in un’epoca di secolarizzazione, le cose stanno così.

Pubblicità Pubblicità

Gli scienziati, infatti, proprio perchè “conoscono” le invisibili leggi della natura, si pongono spesso la domanda filosofica: da dove tali leggi? Da dove l’ordine che esiste nel Creato? Sapere che esistono le leggi, infatti, non risolve affatto la domanda sulla loro origine: è una constatazione, non una spiegazione.

Se interroghiamo tutti i padri della scienza, da Copernico a Keplero, da Galilei a Newton, la risposta è sempre la medesima: l’universo è ordinato e funzionante, non per caso, ma per volere di una Causa Intelligente; ha leggi come le ha uno Stato, per l’esistenza di un Sommo Legislatore.

Vorrei però aggiungere alcune considerazioni. I grandi scienziati ci ricordano una verità molto importante, che anche i buoni filosofi conoscono: chi sa davvero, sa anche, socraticamente, di non sapere. Conosce, con Nicola Cusano, che la sua ignoranza sarà pure “dotta”, ma rimane ignoranza. Chi invece crede di sapere tutto, di aver risolto ogni enigma, è perchè sa poco. L’ignoranza vera, profonda, ha questa caratteristica: sta insieme alla presunzione. Superficialità e presunzione sono, diciamo così, due sorelle gemelle.

Pubblicità Pubblicità



Se rileggessimo oggi alcuni scienziati illuministi o positivisti, che nella storia della scienza non hanno alcun posto, dal marchese Condorcet (1743-1794) a Emile Littrè (1801-1881), scopriremmo che erano convinti che la ragione umana e la scienza avrebbero presto compreso ogni cosa, persino le “leggi del pensiero“, eliminando così, a loro dire, la necessità, per loro solo sentimentale, di credere in Dio.

Oggi invece numerosissimi premi Nobel per la Fisica o la Biologia dicono chiaramente che la necessità di interrogarsi su una Causa prima, orgine dell’Universo, della vita e della specificità umana, non solo c’è ancora, ma è rafforzata dalla nostre attuali conoscenze!

Indagando la nascita della vita, Louis Pasteur (1822-1895), il padre della microbiologia, dichiarava l’impossibilità per la scienza umana di comprenderne pienamente l’essenza e l’origine, negava che il materialismo potesse giustificare l’esistenza della vita, della volontà e del pensiero (perchè la materia non vive, non pensa e non sceglie) e concludeva: “Poca scienza allontana da Dio, molta vi riconduce“.

Troviamo lo stesso pensiero espresso dai due più celebri Nobel per la Fisica tedeschi del Novecento, Max Planck e Werner Heisenberg.

Il primo dichiarava: “solo coloro che pensano a metà diventano atei; coloro che vanno a fondo col loro pensiero e vedono le relazioni meravigliose tra le leggi universali, riconoscono una Potenza Creatrice”. Planck credeva che scienza e religione, con metodi diversi, arrivino al “riconoscimento di un intelletto onnipotente che regola l’universo” (M. Planck, Autobiografia scientifica, Einaudi, Torino, 1956).

Analogo il parere di Werner Heisenberg, padre del principio di indeterminazione: “Il primo sorso del bicchiere delle scienze naturali rende atei; ma in fondo al bicchiere ci attende Dio”.

Ed Albert Einstein? Scriveva:“… nella nostra epoca, votata in generale al materialismo, gli scienziati sono i soli uomini profondamente religiosi…”( A. Einstein, Come io vedo il mondo, Newton, Roma, 1984, p. 30).

A comprender meglio tutto questo, ci aiuterà un grande fisico contemporaneo, Lucio Rossi a Trento il 18 novembre, affrontando, tra le altre cose, le nostre attuali conoscenze riguardo al “mistero dell’origine” dell’Universo (https://www.lavocedeltrentino.it/2022/11/05/tra-fisica-e-mistero-il-fisico-lucio-rossi-a-trento/

Nella foto Fabiola Giannotti, collega di Lucio Rossi, fisico, direttrice generale del CERN di Ginevra, membro della Pontificia Accademia delle Scienze, che ha avuto modo di dichiarare la propria fede in Dio in svariate occasioni, per esempio qui, dal 18esimo minuto: https://www.youtube.com/watch?v=X3kLmdUkiLA

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità