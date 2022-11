In arrivo gli appuntamenti di “Biblioè Next Generation”

Pubblicità

Pubblicità



A novembre il Teatro Sociale di Trento ospita due appuntamenti organizzati dall’ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino – Servizio attività e produzione culturale, per riflettere sul ruolo delle biblioteche tra passato e futuro e rilanciare le attività di uno dei più importanti presidi culturali territoriali.

È infatti ai nastri di partenza “Biblioè Next Generation”, una nuova edizione di Biblioè, l’appuntamento proposto già da qualche anno per far conoscere attraverso incontri, attività, presentazioni di libri i numerosi servizi che le biblioteche quotidianamente offrono alla comunità.

Gli appuntamenti sono previsti il 15 novembre, con una tavola rotonda per gli addetti ai lavori e il 28 novembre, con un incontro-spettacolo aperta al pubblico condotta dall’attore Dario Vergassola. Attesi ospiti di rilievo del panorama nazionale.

Pubblicità Pubblicità

“Dopo le attività della scorsa primavera, proseguono le azioni di valorizzazione del Sistema Bibliotecario Trentino: stiamo vivendo una rivoluzione, che va nella direzione di valorizzare sempre più le biblioteche come spazi di incontro e scambio di informazioni con operatori competenti e partecipi dello sviluppo socio-culturale della comunità, ma anche come ambienti in cui si costruiscono e si alimentano relazioni, senza dimenticare l’inevitabile innovazione tecnologica, col fine ultimo di essere parte attiva della crescita del tessuto comunitario“, commenta l’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti.

Con l’autunno si è concluso il restyling del portale dedicato al Catalogo Bibliografico Trentino e, con la delibera di Giunta di metà ottobre scorso sono stati assegnati dei fondi ai Comuni, destinati alle biblioteche. Ora sono in programma due importanti appuntamenti rivolti ad addetti ai lavori e alla cittadinanza per riflettere sul futuro di questi fondamentali centri di produzione culturale e attivazione sociale.

L’etichetta Next Generation di questa edizione vuole richiamare la consapevolezza della ineluttabilità di un cambiamento di vision, che è già in atto a livello sia nazionale sia internazionale e che sta avvenendo anche nelle nostre realtà, incalzato ulteriormente dalla pandemia e dalla conseguente necessità di ridefinire il rapporto di fiducia e scambio tra biblioteca e cittadini.

Pubblicità Pubblicità



Questo cambiamento può avvenire solo con il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità di riferimento a partire da bibliotecari, amministratori e gruppi di interesse: è a loro che si rivolge il primo dei due appuntamenti proposti per “Biblioè Next Generation”.

La mattina di martedì 15 novembre è prevista una tavola rotonda in cui amministratori, bibliotecari e operatori culturali del territorio condivideranno osservazioni, spunti e riflessioni sul ruolo delle biblioteche e del Sistema Bibliotecario Trentino nella società contemporanea. L’incontro prevede due panel: il primo incentrato sul ruolo sociale e culturale del Sistema; il secondo rivolto al tema dell’innovazione e della sperimentazione per affrontare con efficacia le sfide della contemporaneità.

Molti gli ospiti attesi: Chiara Faggiolani, professore associato all’Università La Sapienza di Roma; Liù Palmieri, responsabile innovazione e sviluppo, area biblioteche del Comune di Milano; Laura Marinelli, sindaco del Comune di Ossana; Graziano Cosner, responsabile biblioteche della Paganella; Tommaso Pavesi, studente universitario impegnato nei tavoli di lavoro giovanili del territorio; Federico Borreani, fondatore di BAM! Strategie Culturali; Andrea Zanni, bibliotecario digitale presso Horizons Unlimited; Elena Corradini, responsabile della biblioteca comunale di Ala; Lucia Ori, programmer culturale Poplar Festival. Moderano: Claudio Martinelli (presidente del Conservatorio”F.A. Bonporti”) e Alessandra Schiavuzzi, dirigente del Servizio Attività e Produzione Culturale. Introduce i lavori: Samuela Caliari, sostituto direttore dell’Ufficio Sistema Bibliotecario Trentino.

A tirare le fila delle riflessioni, alla presenza dell’assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma Trento Mirko Bisesti, sarà Luca Dal Pozzolo, direttore dell’Osservatorio culturale del Piemonte e responsabile delle attività di ricerca in Fondazione Fitzcarraldo, centro indipendente che svolge attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, l’economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media.

Il secondo appuntamento, nella serata di lunedì 28 novembre, prevede la presenza dello scoppiettate e imprevedibile Dario Vergassola, che condurrà una incontro-spettacolo in cui le riflessioni della prima giornata verranno presentate alla cittadinanza. Grazie a interviste irriverenti a ospiti di fama nazionale, si cercherà di rielaborare quanto emerso nei panel per favorire un percorso di condivisione e di partecipazione comunitaria e, al contempo, di sensibilizzazione verso il valore delle biblioteche come fattore di benessere sociale, culturale ed economico.

È già possibile prenotare il proprio posto sulla piattaforma prismi.io: https://bit.ly/3GcJgkG. Entrambi gli incontri saranno tradotti nel linguaggio dei segni (LIS).

Con “Biblioè Next Generation”, quindi, si vuole avviare un percorso per progettare e costruire una comunità bibliotecaria coesa, innovativa e generativa per (ri)partire tracciando un sentiero territoriale specifico e condiviso da far confluire nel Piano strategico del Sistema.

L’obiettivo ultimo rimane quello di rendere le biblioteche maggiormente rispondenti ai bisogni dei cittadini e alla mutevolezza della realtà in cui si trovano ad operare. Ad accompagnare l’iniziativa, torneranno in via Belenzani a Trento i poster con gli slogan sulle biblioteche oggetto del concorso dell’estate: la scelta dei bibliotecari e dei cittadini trentini è andata alla frase “La biblioteca. Vieni quando vuoi. Sentiti a casa”, segno di un rapporto forte e costruttivo sul quale fondare il Sistema Bibliotecario Trentino del futuro.