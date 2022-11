Coronavirus, 186 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



Sono 186 i nuovi contagi (ieri 201) da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Trentino, tutti individuati dai test rapidi (1.060 quelli analizzati ieri). Il bollettino conferma anche l’assenza di decessi e registra un lieve aumento dei soggetti ricoverati in ospedale, dove ieri sono entrati 3 nuovi pazienti e ne è stato dimesso uno (57 il numero attuale, uno dei quali in rianimazione).

Questa la distribuzione dei nuovi contagi per fasce d’età: 3 fra 0-2 anni, 0 fra 3-5 anni, 4 fra 6-10 anni, 1 fra 11-13 anni, 6 fra 14-18 anni, 34 fra 19-39 anni, 56 fra 40-59 anni, 37 fra 60-69 anni, 35 fra 70-79 anni e 10 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.275.435 (429.238 seconde dosi, 342.706 terze e 52.410 quarte). Infine, 199 nuovi guariti portano il totale a 229.241.

Pubblicità Pubblicità