Via libera al referente per l’educazione ambientale nelle scuole trentine

Si è conclusa giovedì con l’approvazione unanime, la discussione in Consiglio provinciale del disegno di legge 95 della consigliera Lucia Coppola (Misto-Europa Verde), concordato con l’assessore Bisesti, mirato all’introduzione dei temi ambientali e di iniziative volte al rispetto dell’ambiente nelle scuole, anche attraverso la mediazione della figura di un docente referente dedicato.

L’assessore Bisesti lo ha definito un disegno di legge con un iter felice, sul quale si è trovata una condivisione di fondo. Alla luce dello sforzo che le istituzioni scolastiche stanno portando avanti su questo tema, Bisesti ha definito doveroso riconoscere la sensibilità dimostrata discutendo in quest’aula dell’argomento e introducendo la previsione di un’attenzione particolare al tema ambientale nei piani scolastici, accogliendo dunque la proposta della collega Coppola.

Lucia Coppola ha osservato che il disegno di legge è un buon inizio, perché aver dato una connotazione specifica al tema ambientale e aver introdotto la possibilità di nominare un referente della materia è già un bel traguardo. Tuttavia, ha raccomandato all’assessore Bisesti di prevedere con Iprase dei percorsi formativi per gli insegnanti e di sostanziare in futuro i contenuti di questa legge con risorse ad hoc, come suggerito dal collega Zanella.

