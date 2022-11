Vendeva droga ai minorenni: arrestato giovane di Aldeno

Pubblicità

Prosegue l’azione di prevenzione e repressione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rovereto: la pressante attività di controllo posta in atto per arginare la diffusione di sostanze stupefacenti, quali cocaina e hashish, ha permesso, ieri mattina, di arrestare un giovane, nella flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri della Stazione Aldeno, a conclusione di un accurata indagine, hanno adottato il provvedimento restrittivo nei confronti di un giovane del posto, già noto alle forze dell’ordine, in quanto, durante una perquisizione delegata dall’autorità giudiziaria per suffragare gli elementi sino ad allora prodotti dai militari, sono state rinvenute nell’abitazione dell’indagato, varie dosi di hashish per circa 100 gr. – pronte per essere vendute, un bilancino di precisione e un importante somma di denaro, verosimile provento dell’acclarata attività di spaccio.

L’indagine dei Carabinieri è iniziata con lunghi servizi di osservazione, che hanno portato, dapprima all’individuazione della “clientela”, fra cui alcuni minorenni del posto, per poi arrivare a localizzare, quale centro di spaccio, proprio quella abitazione. Il ragazzo al termine della perquisizione è stato condotto presso la Caserma di Aldeno e dopo le formalità di rito è stato ristretto presso la casa circondariale di Trento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.