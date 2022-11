Una giornata di studi per celebrare monsignor Celestino Eccher

Pubblicità

Una giornata intera di studi, per celebrare una figura che ha portato in alto il nome della Val di Non e ha scritto pagine indelebili della storia della musica liturgica.

A 130 anni di distanza dalla nascita di monsignor Celestino Eccher, nato a Dermulo nel 1892, l’associazione culturale “Amici di Mons. Celestino Eccher” ha voluto dedicargli un convegno in cui non mancheranno ospiti illustri del mondo musicale.

A ospitare l’evento, in programma domani, domenica 13 novembre 2022, sarà l’auditorium intitolato proprio a monsignor Eccher, che a partire dalle 9 aprirà le proprie porte a esperti e studiosi, musicisti e semplici appassionati.

A dare il la ai lavori saranno i saluti istituzionali da parte del presidente dell’associazione Antonio Gasperi, dei membri del direttivo Flavio Gilli ed Enrico Eccher e dell’assessora alla cultura di Predaia Ilaria Magnani, che poi lasceranno spazio alla la prima sessione, dal titolo “Nuovi studi attorno a Celestino Eccher”.

L’introduzione sarà di Giuseppe Calliari, con la moderazione di Giulia Gabrielli, e fino alle 12.30 ci sarà modo di ascoltare gli interventi di Cecilia Delama, Giovanni Cunego, Salvatore De Salvo Fattor, Antonio Carlini, Tarcisio Battisti e Alberto Delama.

Sarà invece incentrata su “Musica sacra, coralità ed esperienze corali oggi: l’eredità di Mons. Eccher” la tavola rotonda che si terrà nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, e vedrà protagonisti Paolo Delama, Serena Tamanini, Giacomo Dossi, Sara Webber e il gruppo vocale “C. Eccher”, con Salvatore De Salvo Fattor nei panni di moderatore.

La giornata di studi di domani è solo la prima prima iniziativa per omaggiare la figura di monsignor Celestino Eccher, del quale si celebreranno – con due anni di ritardo dovuti alla pandemia – anche i 50 anni dalla morte avvenuta nel 1970: a inizio 2023 è prevista infatti una mostra alla Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo, cui seguirà l’uscita di una pubblicazione che avrà un cd allegato con i pezzi musicali più significativi.

«Nel festeggiare il 130esimo anniversario della nascita di monsignor Celestino Eccher, e il 52esimo della sua morte, mi pare di cogliere sul suo viso attento, aperto e sorridente l’invito appassionato a promuovere e valorizzare la cultura musicale, in particolar modo quella corale – sono le parole del presidente Antonio Gasperi –. Lasciamoci dunque sedurre dal suo sconfinato amore per il canto liturgico per insegnare, soprattutto alle nuove generazioni, la cultura musicale. Questa è un’occasione unica per parlare di musica liturgica, per attualizzare la figura di monsignor Eccher e far capire che può rappresentare un esempio di rinascita. Senza dimenticare che il canto aggrega, tiene uniti, forma comunità».

Parole a cui fanno seguito quelle di Ilaria Magnani, assessora alla cultura di Predaia. «Abbiamo colto subito l’importanza di questo progetto, per cui ospitiamo con grande piacere il convegno di domenica – commenta Magnani –. Anche la pubblicazione che uscirà prossimamente sarà utile per far comprendere ai nostri giovani la passione per l’arte musicale e far conoscere un personaggio del nostro territorio che ha dato tanto a livello nazionale. Voglio fare infine i complimenti all’associazione, che sta lavorando egregiamente dando vita a progetti al fianco dei quali il Comune sarà presente anche in futuro».

