Rapporto migrantes, +87% dei giovani scappa all’estero. Più italiani all’estero che stranieri in Italia

L’ormai nota “fuga di cervelli” viene definita molto più chiaramente da un dato che racconta come questo fenomeno sia sempre più forte nel nostro paese: +87% dei giovani parte per l’estero. A sottolineare la tendenza è il “Rapporto Italiani nel Mondo” della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana.

“Una mobilità giovanile che cresce sempre più perchè l’Italia ristagna nelle sue fragilità, e ha definitivamente messo da parte la possibilità per un individuo di migliorare il proprio status durante il corso della propria vita accedendo a un lavoro certo, qualificato e abilitante”: dice il dossier.

Un ascensore sociale italiano, rotto o forse mai esistito che non permette quindi ai giovani di crescere e vivere dignitosamente nel loro Paese. Insomma un circolo vizioso che li fa scappare, cercando posti migliori.

A peggiorare la situazione, il Covid che si è abbattuto violentemente su tutto il Paese, rendendo i giovani italiani una delle categorie più colpite dalle ricadute economiche e sociali.

Il dossier parla anche di numeri determinanti per il futuro del paese: “La comunità dei cittadini italiani ufficialmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) ha superato la popolazione di stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale”. Questo significa che ci sono più italiani all’estero che stranieri residenti regolarmente in Italia.

Anche Mattarella esprime preoccupazione sul Rapporto Italiani nel Mondo: “Chi lascia il nostro Paese lo fa per necessità e non per libera scelta, non trovando in Italia un’occupazione adeguata. Serve una riflessione”.

