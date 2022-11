Ospedale di Cavalese: tre esponenti di minoranza chiedono un confronto consiliare con l’assessorato

Pubblicità

I consiglieri di minoranza Paola Demagri, Paolo Zanella e Luca Zeni hanno inviato a Claudio Cia, presidente della quarta commissione, una richiesta di convocazione dell’assessorato per approfondire la questione dell’Ospedale di Cavalese.

L’amministrazione Rossi all’epoca aveva stanziato i fondi per una ristrutturazione dell’attuale sede. La nuova Giunta ha però sospeso il progetto, proponendo la costruzione ex novo di una seconda struttura a Masi di Cavalese attraverso un Partenariato Pubblico Privato.

Così, invece che proseguire i lavori che ad oggi sarebbero probabilmente arrivati in fase di cantierizzazione, si è innescata una discussione che ancora oggi provoca controversie, bloccando un’opera strategica per il territorio e rinviando di anni la sua realizzazione.

“Con questa richiesta vogliamo riportare la discussione sulla collocazione dell’ospedale nelle sedi competenti – spiegano i 3 consiglieri di minoranza – in modo che le istituzioni possano prendere una decisione. Riteniamo infatti che il progetto di un nuovo Ospedale presenti una serie di problematiche da non sottovalutare. In primis la realizzazione tramite PPP apre la porta della Sanità Pubblica a imprese private, che, per la stessa natura dell’accordo, rimarrebbero coinvolte nel funzionamento della struttura sanitaria negli anni a venire. In secondo luogo il terreno di Masi di Cavalese è pregiato e un suo utilizzo per la costruzione di una nuova struttura ospedaliera implica un importante problema ambientale”.

“Infine – chiedono ancora a Fugatti – se si decidesse di costruire ex novo, cosa ne sarebbe dell’attuale struttura? Per questi motivi chiediamo al presidente Cia di portare il dibattito all’interno delle sedi appropriate, in modo che siano le istituzioni competenti ad esprimersi, senza l’influenza dei metodi di diffusione, anche mediatica, utilizzati dalla maggioranza nei giorni scorsi. Il coinvolgimento dei professionisti sanitari diviene fondamentale nell’individuare le funzioni di un Ospedale di valle e i percorsi da attivare non di certo per valutare l’appropriatezza rispetto alla collocazione del Presidio Ospedaliero”.​

Il consigliere provinciale Manica (Pd) critica invece lo scatto in avanti della Giunta sul nuovo ospedale di Cavalese dove giovedì il direttore generale dell’APSS dott. Ferro, ha incontrato il personale sanitario dell’ospedale di Cavalese per illustrare il progetto per la realizzazione del nuovo polo in località Masi.

"Ciò che è inaccettabile è che stiamo parlando a tutt'oggi di un progetto di iniziativa privata non ancora approvato dalla Giunta provinciale o da altro organo pubblico, ma che già il dottor Ferro ritiene di dover presentare come futura soluzione per la sanità delle valli dell'Avisio. A che titolo lo ha fatto? Su indicazione di chi? Con quale finalità?" – si chiede Manica.

Secondo l’esponente del PD “Ancora una volta come già visto in questa vicenda si consegna la regia di un settore importante come quello della sanità pubblica nelle mani dei privati, contestualmente riducendo gli investimenti pubblici in sanità come visto in questi giorni nella proposta di bilancio avanzata dalla Giunta. Tutte indicazioni che confermano ancora una volta la volontà, come noi diciamo da tempo, una progressiva e preoccupante privatizzazione della sanità pubblica trentina da parte della Giunta Fugatti, alla quale ancora una volta il Partito Democratico del Trentino dice no senza se e senza ma”

