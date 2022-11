“Oscuri Talenti” di J.M. Miro è un dark fantasy intenso, cupo ed intrigante

Pubblicità

Da qualche settimana è arrivato sugli scaffali delle librerie “Oscuri Talenti” (“Ordinary Monsters”) di J.M. Miro.

Si tratta del primo capitolo di una trilogia Dark Fantasy dai toni oscuri, cupi, a tratti opprimenti, ambientata in epoca vittoriana in un mondo che è conosciuto ed estraneo allo stesso tempo.

Oscuri Talenti è una storia particolare: per comprenderla bisogna smettere di cercare un senso logico e semplicemente immergersi dall’alone di violenza e timore costanti.

Bisogna essere trasportati dalla trama come i tronchi vengono sospinti dalla corrente dei fiumi. Miro – con un talento incredibile per le descrizioni – riesce a rappresentare al meglio luoghi e ambientazioni, trasportando il lettore all’interno del romanzo stesso.

Poi ci sono i personaggi, caratterizzati molto bene, con cui è semplice empatizzare, anche se rimane sempre quel timore dettato da alcuni dettagli delle loro personalità. Però rubano il cuore a chi legge, e si finisce per desiderare che trovino la pace e le risposte che vanno cercando.

TRAMA: “1882. Londra è una città grande come il mondo, dove è facile perdersi, soprattutto se l’unico posto che finora hai chiamato casa è un paesino nel delta del Mississippi o un circo itinerante del Midwest. Charlie e Marlowe sono approdati nel Vecchio Mondo, sotto cieli carichi di nebbia e fuliggine, fino al 23 di Nickel Street West, per andare incontro a una nuova vita in un luogo dove sentirsi finalmente al sicuro, dove i loro talenti non saranno solo fonte di diffidenza, equivoci, dolore e solitudine.

Ma ad attenderli c’è un terribile morvide, un non-morto, assetato di sangue, pronto a tutto per servire il suo oscuro signore. Per fortuna ci sono anche gli angeli custodi: Mrs Harrogate con la veletta sempre abbassata a coprire una voglia purpurea e la forza austera, Mr Coulton che nasconde la gentilezza sotto una dura buccia, e Alice Quicke, investigatrice privata decisa a cambiar vita.

E via di nuovo, in viaggio alla volta della Scozia, verso una scuola unica nel suo genere, per sfuggire a una figura di tenebre e fumo che non si arrenderà fino a quando Charlie e Marlowe non saranno suoi. Tra meraviglie e tradimenti, passato e futuro, slanci di vita e rischi incalcolati, un manipolo di amici cercano di far luce dove tutto è tenebra, per scoprire la verità sui loro doni e sulla natura di ciò che li sta perseguitando, per arrivare a capire che a volte le gioie più grandi ci arrivano per mano dei mostri peggiori.”