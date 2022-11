Gli “Artisti Per Caso” in scena a Sporminore con una commedia tutta nuova

Pubblicità

Salirà sul palco di Sporminore, stasera, sabato 12 novembre alle 21, la compagnia teatrale “Artisti Per Caso”, nata nel luglio dello scorso anno su idea di Lara Tolotti.

In scena una commedia tutta nuova, capace di strappare risate e scritta interamente dal gruppo partendo da un foglio immacolato e tanta fantasia.

«Abbiamo iniziato da zero, non avevamo nessuna commedia scritta, nessuna idea su cosa fare e come farlo, solo tanti punti interrogativi – spiega il gruppo –. Avevamo voglia di leggerezza, di metterci in gioco e di regalare qualche sorriso».

Il tutto ha preso il via da un “esperimento sociale”. «Siamo persone molto diverse tra loro, a partire da esperienze, interessi, età e professioni, ma abbiamo fatto di tutto questo una ricchezza e uno stimolo per andare avanti – aggiungono gli “Artisti Per Caso” –. In questi mesi di lavoro, di serate-prove e rientri a orari tardi, ognuno di noi ha proposto delle idee e ne ha bocciate delle altre. È anche questo che intendiamo per esperimento… non sempre è facile accettare l’idea dell’altro senza condividerla».

La prima difficoltà è stata anche il punto di forza del gruppo: «Partire da un foglio bianco, in un’epoca in cui siamo spesso abituati ad avere le cose già pronte».

Gli “Artisti Per Caso” sono quindi un gruppo eterogeneo e frizzante, che è nato contando solamente sulle proprie forze e senza chiedere contributi.

Stasera l’ingresso sarà ad offerta libera, così come nei prossimi appuntamenti in programma a Tuenno sabato 26 novembre e a Fondo il 10 dicembre.

Non mancheranno allegria , sorrisi e momenti spensierati.