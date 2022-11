Anello olimpico Miola di Pinè: solo spreco di soldi pubblici

Pubblicità

Caro Direttore,

leggo sul vostro giornale le problematiche sollevate dal Ex Sindaco di Tesero, in merito allo spreco di denaro programmato per assolvere il completamento delle opere in funzione delle Olimpiadi 2026.

Ebbene, purtroppo sappia che anche a Baselga di Pinè siamo in buona compagnia con la copertura dell’anello olimpico di Miola di Pinè. Preciso che la copertura dell’anello viene fatta per ottemperare le disposizioni del CIO (comitato olimpico), che prevede che le gare debbano avvenire in un ambiente chiuso e al coperto, tali da prevenire qualsiasi imprevisto.

Le Olimpiadi sono previste a febbraio 2026 e durano 15 gg, dopo di chè della struttura coperta nessuno sa cosa farsene: il costo previsto per la creazione ammonta a 60 milioni di euro (e poi sappiamo come possano andare le cose in Italia ) e per il solo mantenimento è previsto un disavanzo nell’ordine di 800 mila euro annui (di cui sembra che una parte se ne faccia carico la Pat, ma sicuramente il Comune dovrà farsi carico del restante.)

Il costo di questo intervento è gran parte a carico della Pat e una piccola parte dal CONI/CIO. Al di la delle tempistiche restanti per il realizzo della struttura ( 2 anni ) che sicuramente sono particolarmente strette, rimane il fatto che la comunità di Baselga, ha in essere tutta una serie di criticità sul territorio che sfuggono e non sono affrontate.

Ne cito alcune: problema lago di Serraia, un ingresso in prossimità della rotatoria in forte degrado, un acquedotto comunale che potremmo definire un colabrodo, con relativi disservizi alla comunità, una mancata gestione urbanistica del territorio, una situazione delle strade fortemente bisognosa di interventi e potremmo andare avanti, ma mi fermo qui.

Questo lunedi 07/11, c’è stata l’approvazione del progetto di copertura dell’anello Olimpico, e abbiamo avuto la riprova che ai nostri politici provinciali (in primis) e comunali non importa la logica di buona e saggia amministrazione (che si dovrebbe tenere), ma soltanto la irresponsabilità e lo spreco di risorse pubbliche, in funzione del consenso elettorale e di un briciolo di visibilità.

Quello che poi fa specie è vedere che quel comportamento che era condannato e ripreso quando il centro destra era all’opposizione, adesso viene praticato dagli stessi politici. Della serie copia e incolla, o per meglio dire l’allievo ha superato il maestro.

Ma mi chiedo se questi signori dovessero agire con il proprio denaro, farebbero quello che purtroppo stiamo vedendo? Credo proprio di no, questi signori sono bravi a spendere e spandere con i soldi di Pantalone.

Mi permetto di citare una massima che Alcide Degasperi citava spesso nei sui discorsi e che sarebbe bene che fosse applicata anche dai nostri politici .

Un amministratore nel fare le scelte dovrebbe pensare prima anche alle nuove generazioni, mentre la nostra classe politica (la gran parte ) spende e spande, caricando sulle nuove generazioni i debiti da loro fatti.

Infatti se il sistema Italia è pressoche’ fallito, qualcosa vorrà pur dire.

Ioriatti Dino – Baselga di Pinè elettore di centro destra (purtroppo deluso)

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)

