Trofeo Coni invernale, arrivano 250 mila euro dalla Provincia

Pubblicità

Pubblicità



La Provincia e il CONI collaborano alla realizzazione della fase finale del Trofeo CONI invernale 2022. Per questo evento la partecipazione finanziaria della Provincia ammonta a 250.000 euro.

Lo prevede il protocollo d’intesa approvato dalla Giunta provinciale con un provvedimento proposto dall’assessore allo sport Roberto Failoni. ”E’ un evento dal grande valore agonistico ma per il Trentino rappresenta anche una ulteriore opportunità di valorizzazione e promozione. Collaboriamo volentieri col Coni per questo appuntamento che siamo orgogliosi di ospitare anche come importante passo di avvicinamento al 2026.

Sarà una bella vetrina per numerose nostre località turistiche e per molte discipline come lo sci alpino, il freestyle, lo snowboard, il fondo, il biathlon, il salto, la combinata nordica, lo short track, la velocità su ghiaccio, il curling e l’hockey“: questo il commento dell’assessore Roberto Failoni.

Pubblicità Pubblicità

L’evento assume un significato particolarmente importante in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026 poiché la manifestazione è stata inserita nella candidatura olimpica presentata al CIO nel 2018, che ha portato all’assegnazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 all’Italia e rappresenta il primo appuntamento agonistico della nostra Provincia verso i Giochi Olimpici 2026.

Il Trofeo CONI è rivolto a ragazze e ragazzi under 14 provenienti da tutte le Regioni italiane; valorizza l’attività sportiva e il suo ruolo educativo nel percorso di crescita dei giovani, sia personale che sportivo.

Alla finale nazionale del Trofeo CONI partecipano ogni anno numerosi giovani atleti che rappresentano la propria Regione, condividendo l’esperienza della competizione e della socializzazione con altri giovani. Nella fase finale avviene la premiazione della Regione vincitrice.

Pubblicità Pubblicità



Per la prima volta il Trofeo CONI si arricchisce dell’edizione invernale che si svolgerà in Trentino dal 16 al 18 dicembre 2022 e riguarderà le discipline sportive rappresentate dalle Federazioni FISI e FISG.

Le gare del Trofeo si svolgeranno in base alle discipline a Pinzolo, Madonna di Campiglio, Pellizzano, Baselga di Pinè, Cembra, Pergine e Rabbi.

A fronte di un piano finanziario di 480.000 euro la Provincia interviene dunque con 250.000 euro, il CONI nazionale con 150.000 euro ed il CONI Comitato di Trento con 80.000 euro.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità