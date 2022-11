Manichino Meloni a testa in giù, Ambrosi: «Deriva pericolosa, si rischia di incitare ad atti violenti»

Pubblicità

Pubblicità



Un manichino raffigurante la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato appeso a testa in giù nel corso di una manifestazione organizzata in centro a Bologna da alcuni collettivi dei centri sociali.

L’episodio è avvenuto durante il corto organizzato per protestare, tra le altre cose, contro la norma anti rave party. “La Meloni non è benvenuta”, si legge sulla pagina Facebook del Laboratorio Cybilla uno dei collettivi che ha promosso la protesta. Solidarietà unanime e bipartisan per la premier Giorgia Meloni da parte di tutti i politici.

Tanti i messaggi dalla politica, a partire dai compagni di partito di fratelli d’Italia, passando per Pd e Azione. “E’ davvero molto grave quanto avvenuto ieri sera a Bologna. Ci troviamo di fronte all’ennesimo inquietante episodio di violenza che coinvolge il Presidente del Consiglio. Bene la condanna unanime di tutte le forze politiche. A Giorgia Meloni giunga la mia sincera solidarietà”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Pubblicità Pubblicità

“Lo scempio andato in scena ieri a Bologna, dove i collettivi di sinistra hanno appeso al muro a testa in giù un manichino raffigurante il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci conferma che mentre non c’è alcun allarme democratico nell’azione di governo, azione rispettosa di tutte le norme e di tutte le procedure previste dalle leggi e dalla Costituzione, l’unico allarme per la democrazia proviene invece da alcune frange dell’opposizione purtroppo totalmente fuori controllo” – dichiara invece Alessia Ambrosi, neo-deputata di Fratelli d’Italia del Trentino

E ancora: «La manifestazione di Bologna è una deriva gravissima e potenzialmente ancor più grave perché, anche inconsapevolmente, potrebbe costituire, per gruppi estremistici o anche solo nella mente di semplici esaltati, un pericoloso incitamento a commettere atti violenti . Ma nessuna violenza ci intimidisce – conclude Alessia Ambrosi – a nessuna violenza ci piegheremo: più ci combatteranno così, più andremo a testa alta“.

“L’atto intimidatorio avvenuto a Bologna nei confronti del Presidente del Consiglio è un atto grave da condannare senza incertezze. Tutta la mia vicinanza a Giorgia Meloni e alla sua famiglia”. Così in una nota il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Tutta la mia solidarietà a Giorgia Meloni per un atto di violenza politica indegno di un Paese civile. In questo modo si rischia di far ripiombare l’Italia in un clima di odio che vorremmo finito per sempre”, il tweet del leader di Azione, Carlo Calenda

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità