Dalla Val di Non al Kenya materiale ospedaliero per realizzare il sogno di Alice

È partito mercoledì mattina, destinazione Genova. Tra qualche settimana sbarcherà in Africa, per poi raggiungere il Tabaka Mission Hospital, ospedale di frontiera che conta 280 posti letto, costruito in mezzo alla foresta del Kenya nord-occidentale vicino al lago Vittoria, nella contea di Kiji.

Al suo interno 4 tonnellate di materiale ospedaliero: una quarantina di letti, una sterilizzatrice, una macchina per l’ozonoterapia, 5 casse con l’attrezzatura per le squadre di manutenzione dell’ospedale, composte da elettricisti, meccanici, falegnami. E poi mobiletti e macchinari vari, il tutto frutto di donazioni private.

L’iter è stato lungo e tortuoso, tra burocrazia, permessi e autorizzazioni, ma finalmente il container carico di attrezzature sanitarie raccolte dall’associazione “Tabaka Mission Hospital’s Friends” è partito alla volta dell’ospedale dei padri camilliani di Tabaka. Un nosocomio dove, nonostante la sanità sia a pagamento, a tutti vengono prestate le cure necessarie. Qui i presidi provenienti dalla Val di Non rappresentano davvero una speranza in più di cura, di vita.

Così il sogno di Alice Magnani, giovane campionessa di tamburello e di solidarietà, sta diventando realtà grazie all’associazione guidata dal papà Dino e portata avanti da 25 volontari con l’aiuto di tanti amici e persone con il cuore grande.

Come quello di un generoso imprenditore che ha finanziato con circa 30 mila euro la rimessa a nuovo del reparto di pediatria dell’ospedale keniota, intitolato proprio ad Alice.

O come quello di Giovanni Coletti, titolare della Tama Aernova, che ha coperto le spese di acquisto e spedizione del container, il terzo inviato in Africa dall’associazione.

Ma sono molte le mani tese che stanno dando vita a progetti nobili e ricchi di significato. Tra chi ha deciso di offrire il proprio contributo a titolo completamente gratuito vi è anche il farmacista Giorgio Martini di Cembra, ma originario di Revò, rientrato da poco dal Tabaka Mission Hospital, dove ha prestato servizio come volontario cercando di cogliere le esigenze dei vari reparti in modo da poter reperire i materiali o presidi sanitari per poi inviarli a destinazione.

Da parte di Dino Magnani giungono parole di gratitudine nei confronti di chi è sempre pronto ad aiutare. «Sono moltele persone a cui vorrei rivolgere un ringraziamento speciale: innanzitutto ai volontari, ai tanti amici dell’associazione e a chi ci permette di portare avanti i nostri obiettivi finanziando le diverse attività – sono le parole del presidente –. E poi grazie all’amministrazione comunale di Predaia guidata dalla sindaca Giuliana Cova, che ci ha consentito di caricare il container, alla Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo per gli spazi concessi per il deposito e per i generosi contributi, al Sovrano Ordine Militare di Malta e a Franco Depaoli e Maria Pavlidis, oltre a Irene Waitera, che hanno offerto un contributo fondamentale per quanto riguarda gli aspetti burocratici».

«Sono tante – conclude Dino Magnani – le mani che ci hanno aiutato in questi anni, e tante ancora ci aiuteranno. Dire grazie è poca cosa, ma lo dico col cuore in mano».

E così, passo dopo passo, il sogno di Alice sta diventando realtà. Basta crederci.