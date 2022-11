Chiesa: da febbraio due segnalazioni di pedofilia in Trentino

Pubblicità

Sono due le segnalazioni di presunti abusi da parte di chierici pervenute dal febbraio 2022 ad oggi in Trentino.

Il dato, riportato su ANSA e dall’arcidiocesi di Trento, è stato comunicato nel corso del convegno “La Chiesa e gli abusi: le azioni della Diocesi di Trento”.

Le segnalazioni sono arrivat al Centro di Ascolto del Servizio tutela minori della Diocesi trentina, e all’Ordinario diocesano.

La prima si riferisce ad un sacerdote oggi defunto per fatti che sarebbero non avvenuti a Trento, circa 60 anni fa. La seconda riguarda invece un sacerdote della diocesi – che lasciò poi il sacerdozio e che si trasferì all’estero – per fatti, anche in questo caso, risalenti a più di 60 anni fa.

Entrambe le segnalazioni sono state prese in carico e sono state valutate le modalità più adeguate per alleviare la sofferenza delle persone coinvolte.

“Dal 2019, quando è stato istituito il Servizio di tutela dei minori, ad oggi sono sette i casi segnalati alla Diocesi di Trento, alcuni dei quali riguardano persone appartenenti ad alcuni ordini religiosi“, ha spiegato don Alessandro Aste, attivo nel servizio diocesano. Di questi sette fanno parte anche i due già citati.

“L’imperativo che dobbiamo avere è prendere coscienza di questo dramma che davvero è devastante“, ha affermato monsignor Lauro Tisi alla fine dell’incontro.

“Il rischio per la Chiesa è di continuare a rimuovere questo dolore con mille altre motivazioni. Dobbiamo stare su questo dolore. La Chiesa ha il dovere di farsi carico di questo dolore che ha generato. A un sistema cattivo deve subentrare un sistema virtuoso. Grazie al nostro servizio diocesano, ricordo don Stefano Zeni e don Tiziano Telch e tutti quelli che lavorano all’interno del Tavolo: questa è una risposta di sistema“. È stato affermato durante il convegno.