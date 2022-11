World Robot Olympiad: per l’Italia ci sarà una squadra del Tambosi di Trento

Il campionato mondiale quest’anno si terrà a Dortmund in Germania dal 17 al 19 novembre e il “Tambosi Robotics Team”, composto da Nuvoli Carmen, Zanotti Giulia e il coach Tommaso Scarano, avrà l’onore di rappresentare il Trentino e l’Italia in questa gara.

Questa per il Tambosi è la è la quinta partecipazione ad un campionato mondiale avendone disputati tre nella WRO, in ordine Filippine, Ungheria e quest’anno Germania, uno nella RoboCup Junior in Giappone e uno nella First Lego League in Australia.

La World Robot OlympiadTM (WROTM) è un confronto internazionale di robotica che mira a suscitare, nei bambini e nei giovani, interesse per la scienza e la tecnologia. I partecipanti lavorano in team guidati da un coach e si impegnano per risolvere i compiti che ogni edizione annuale riserva loro.

Nelle gare i team costruiscono un robot con il kit LEGO MINDSTORMS ma, a seconda della categoria e della competizione, sono consentiti altri controller, materiali da costruzione e linguaggi di programmazione. Possono partecipare bambini e adolescenti dagli 8 ai 19 anni.

Nella RoboMission i ragazzi costruiscono e programmano un robot LEGO di dimensioni massime 25x25x25 centimetri, in squadre composte da due o tre componenti. Il robot dovrà risolvere compiti su un campo ampio 3m2, come ad esempio seguire un percorso marcato da una linea, muovere oggetti utilizzando braccia meccaniche, ordinare per dimensione, colore e forma blocchetti LEGO.

Le squadre partecipanti sono divise in 3 fasce d’età:

• Elementary per ragazzi di età compresa tra 8 e i 12 anni;

• Junior per ragazzi tra i 11 e i 15 anni

• Senior per ragazzi di età compresa tra 14 e i 19 anni

Per ogni singola fascia di età vengono definiti compiti caratterizzati da difficoltà adeguate.

All’evento di quest’anno parteciperanno complessivamente 365 squadre, in rappresentanza di 73 Paesi.