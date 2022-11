Passo Coe: violento scontro frontale tra due vetture, due i feriti

Pubblicità

Violento scontro frontale sulle strade degli altipiani: nel pomeriggio di oggi – giovedì 10 novembre – lungo la strada provinciale che da Fondo Piccolo va verso Passo Coe c’è stato un terribile incidente che ha visto coinvolte due vetture.

Nell’impatto, entrambe le auto si sono ribaltate ed una delle due è finita fuori dalla carreggiata. Feriti i due conducenti – un 48 enne e un 60 enne – ed uno è rimasto incastrato nell’auto.

I due sono stati soccorsi dai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza della croce rossa degli Altipiani e con l’elicottero atterrato a poca distanza dal luogo del sinistro.

Per liberare i conducenti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Folgaria supportati dai colleghi di Lavarone che hanno utilizzato le pinze idrauliche.

Sarà compito dei carabinieri – con il supporto della polizia locale – ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Uno dei due feriti ha riportato traumi non gravi ed è stato trasportato in ospedale a Rovereto. Il secondo, più grave, è stato invece portato in pronto soccorso a Trento con l’elicottero.