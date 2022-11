Mezzolombardo: con Giacomo Bianchi ed Eleonora Mezzanotte si parla di “Arte della natura” in Sala Spaur

Pubblicità

Il terzo incontro della rassegna “Studi e approfondimento tra natura e storia”, promossa e organizzata dall’Associazione “Castelli del Trentino”, sarà caratterizzato da una doppietta di relatori.

Questa sera, giovedì 10 novembre, come di consueto alle 20.30 in Sala Spaur a Mezzolombardo, Giacomo Bianchi ed Eleonora Mezzanotte saranno gli ospiti d’eccezione per condurre la serata dal titolo “L’arte della natura, tra creatività e rispetto. La realtà di arte sella”.

Rispettivamente presidente dell’importante realtà artistica del Primiero e dottoressa in storia dell’arte, presentatrice in Rai Trentino, condurranno il pubblico in un importante ed estremamente attuale dibattito sul rapporto fra uomo e natura.

«La natura è ciò che ci sostenta e rispettarla è sempre una scelta saggia. L’arte può essere un megafono per tematiche nobili, ma anche, a volte, una ulteriore ed ennesima scusa di predominanza dell’uomo sulla natura» spiega il presidente dell’associazione Andrea Sommavilla, ricordando che l’appuntamento è valido ai fini dell’aggiornamento Iprase.

«Credo che questa serata grazie a dei relatori d’eccezione, sia un’ottima occasione per riflettere sul valore dell’arte e dei benefici che questa può dare al rapporto tra uomo e natura» conclude il presidente.

