Meloni incontra i sindacati: “Momento difficile, no a preconcetti. Priorità al lavoro e crisi energetica”

Ieri, il primo incontro tra sindacati e Meloni che promette lealtà, ma ne chiede a sua volta, visto che il momento in cui stiamo vivendo è difficile. Così la premier, si riferisce al post covid, alla crisi sociale e internazionale e la questione energetica con gli aumenti dei costi delle materie prime dettate dalla crescente inflazione.

Landini della Cgil parla di possibili spazi di cooperazione, ma chiarisce il no secco alla flat tax, sostenendo ampiamente la lotta all’evasione fiscale.

Non solo il primo faccia a faccia con i sindacati, ma nelle ultime ore il Governo presenta anche la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Si tratta di un’integrazione a quella del Governo Draghi per una manovra finanziaria che deve essere approvata entro massimo 20 giorni.

I temi in agenda solo davvero molti, a partire dalla crisi energetica a cui verranno destinati 21 miliardi in deficit per il 2023. La flat tax che nonostante le critiche dei sindacati, potrebbe essere alzata da 65 a 85 mila euro.

Altri punti che verranno toccati saranno il superbonus che potrebbe essere rivisto in modo selettivo, le pensioni e le buste paga sui cui si potrebbe intervenire in base alle risorse disponibili.

Quasi sicuramente una parte delle coperture economiche potrebbe arrivare dal reddito di cittadinanza, ma per avere certezze sarà necessario il prossimo decreto aiuti che nelle prossime ore sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri.

