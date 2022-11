Lotta ai tumori maschili: Castel Belasi si tinge d’azzurro

Pubblicità

Novembre è il mese della prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili.

Per questo il Comune di Campodenno ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) colorando Castel Belasi d’azzurro.

Per info e per conoscere i servizi Lilt è possibile rivolgersi rivolgiti alle sedi vicine al proprio domicilio. In Val di Non è presente una sede a Cles (0463.625223).