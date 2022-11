La fuga degli autisti da Trentino Trasporti, Petrolli (Uil): «Azienda che va a rotoli»

Pubblicità

La denuncia parte dal segretario della Uil Trasporti Nicola Petrolli che spiega che «il personale di una delle aziende, che potrebbero essere la migliori in Italia, fa scappare il personale da tutti i settori».

La Uil individua le motivazioni della fuga di Macchinisti, capitreno, autisti e meccanici nelle paghe basse, l’organizzazione del lavoro e l’incapacità di chi gestisce il personale e indica la situazione come grave se le cose non cambiano a breve termine.

«Abbiamo dei dirigenti/responsabili messi a comandare non per capacità – affonda Petrolli – ma per volere politico quindi incapaci di confrontarsi con il personale che vive una realtà economica e lavorativa non agiata di certo. Chi è a contatto con il pubblico, capisce quanto le persone dopo la pandemia siano diventate ridicole e pesanti, aggressive ed arroganti. Quindi il personale viaggiante, oltre ad avere contatti con una platea di persone diverse da tre anni a questa parte, si trova con chi gestisce il loro lavoro, ferie, turni, sia incapace di dialogare e capire i disagi, che assillano chi svolge un lavoro usurante».

Secondo il segretario della Uil Trasporti le ferie negate i turni di lavoro sempre più pesanti, stimolano la fuga da un’azienda che con poco impegno, potrebbe essere ambita da tutti. «L’azienda ha comunicato che per l’ultimo dell’anno ci sono 10 persone su 250 che potranno godere di una giornata di ferie, come pensate che lavorano gli autisti sapendo questo?» – si chiede la Uil Trasporti

E ancora: «Il nostro delegato Uiltrasporti dell’urbano di Trento, si è alzato il lunedì mattina alle 6.00 alle 6.02 ha preso la linea, per chiedere una giornata di ferie per il sabato, il venerdì, antecedente la giornata di ferie, gli viene negata, senza giustificato motivo. I turni dell’urbano, con tempi di percorrenza basati sul traffico di 20 anni fa. Turni massacranti, legalmente perseguibili, con 5/6 ore consecutive di guida, solo per autisti che hanno vescica con rubinetto».

Petrolli poi prova ad indovinare il futuro dell’azienda: «Siamo consapevoli che il presidente Diego Salvatore non può prendere a calci nel sedere gli incapaci, dirigenti/responsabili, ma nemmeno aspettare che l’azienda vada a rotoli».