Escursioniste incontrano branco di lupi in Val d’Ultimo: caso rivalutato, erano camosci

Il caso dell‘incontro tra le due giovani escursioniste in Val d’Ultimo e un branco di 7/8 lupi, si starebbe ridimensionando. Molti media ieri hanno dato spazio alla notizia frutto della denuncia di due donne probabilmente frettolosa e dettata dalla paura.

Di fatto, il direttore caccia e pesca della Provincia di Bolzano Floriano Blaas, racconta che le due donne avrebbero visto un gruppo di animali da lontano e temendo fossero lupi, hanno chiamato i soccorsi.

Per appurare quanto accaduto, sul posto sono poi intervenuti anche alcuni esperti dell’ufficio provinciale, ma sulla neve non sono state rilevate impronte di lupi, ma solo di camosci. Anche per questo, il fatto non sarebbe stato del tutto confermato visto le tracce trovate e la lontananza tra il gruppo di animali e le due donne.

