Comunità Rotaliana-Königsberg: fino al 30 novembre le domande per gli alloggi a canone sostenibile o per l’integrazione dell’affitto

C’è tempo fino al 30 novembre 2022 per presentare alla Comunità Rotaliana-Königsberg le domande per la locazione di un alloggio pubblico a canone sostenibile e per il contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi su libero mercato.

Le domande possono essere presentate all’ufficio edilizia pubblica della Comunità Rotaliana-Königsberg in via Cavalleggeri d’Alessandria, n. 19 – Mezzocorona previo appuntamento.

Per fissare l’incontro bisogna telefonare ai numeri: 0461/609886-609595 e 0461/601540 interni 3111-3115-3120-3142 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.15.

Le domande hanno validità annuale.

Tutta la documentazione, i moduli il bando completo sono disponibili sul sito internet www.comunitarotaliana.tn.it

All’interno del bando sono illustrati i requisiti necessari per presentare le domande.