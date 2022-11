Assegno natalità: rimangono i 10 anni di residenza

Pubblicità

Per beneficiare dell’assegno di natalità resta in legge il requisito dei 10 anni di residenza in Trentino: respinto dal Consiglio il disegno di legge di Alessandro Olivi (PD) che mirava a ridurre gli anni a due.

Toni piuttosto accesi hanno segnato la parte conclusiva del dibattito pomeridiano del Consiglio provinciale, che prima della sospensione dei lavori (si riprende oggi alle 10.00) ha respinto con i 19 voti contrari della maggioranza e 11 sì delle minoranze il disegno di legge 104 proposto da Olivi (Pd) per modificare alcune norme provinciali in con l’obiettivo di ridurre da 10 a 2 anni di residenza in Trentino il requisito richiesto alle famiglie per beneficiare dell’assegno di natalità.

Gli esponenti dell’opposizione hanno bollato come razzista e discriminatoria in particolare nei confronti delle persone extracomunitarie, del cui arrivo – secondo il PD – e della cui permanenza nel nostro territorio il Trentino ha grande bisogno a fronte del calo della natalità e a sostegno dell’economia, la norma provinciale vigente che era stata respinta dalla magistratura.

A riguardo l’assessore Achille Spinelli, dopo una breve sospensione dei lavori da lui richiesta per fornire chiarimenti alla maggioranza, ha ricordato che la Giunta si è adeguata alle sentenze ma non ha rinunciato a fare appello a difesa della scelta del requisito dei 10 anni.

E lo ha fatto ritenendo che sia un suo diritto adottare regole provinciali in quest’ambito.

Sul ddl Spinelli è poi entrato dettagliatamente nel merito dei 2 articoli del provvedimento di Olivi spiegando le ragioni del no della Giunta a questa proposta. Ora – ha concluso – la Giunta attende l’esito del contenzioso dovuto al ricorso in appello.

Durante il dibattito Claudio Cia (FdI) ha sottolineato che la norma sul requisito dei 10 anni non parla di diritto alla cittadinanza ma di residenza. Non c’entrano neanche gli stranieri, perché questa stessa norma viene applicata anche a un lombardo o a un veneto che viene a vivere e a lavorare a Trento. La discriminazione e il razzismo non c’entrano nulla.

Per Cia in quest’aula le minoranze «fanno un processo alle intenzioni per attribuire alla Giunta e alla maggioranza un intento discriminatorio. La verità è che si vogliono evitare abusi per impedire a chi arriva da fuori trentino di approfittare delle misure di sostegno alle famiglie in vigore nella nostra provincia. Cia ha motivato il suo voto contrario sul ddl di Olivi non perché non condivida le preoccupazioni evidenziati dalle minoranza ma perché fino al terzo grado di giudizio la valutazione su questa norma va sospesa in attesa dell’esito dell’appello e dell’eventuale successivo passaggio finale».

Olivi nella controreplica ha parlato di «Brutta pagina dell’autonomia Trentina» puntando il dito sul carattere discriminatorio di questa norma che va tolta dal nostro ordinamento.

