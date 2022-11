Valdastico: l’uscita in Vallagarina non s’ha da fare

A Rovereto e Terragnolo la Valdastico non la vogliono. Sul piede di guerra i cittadini, gli ambientalisti e – bene o male – anche chi dotato di buonsenso.

Devastare completamente il paesaggio, mettere a rischio delle sorgenti d’acqua a cavallo tra due regioni… in nome di cosa?

Mettere l’uscita dell’autostrada a Rovereto sud non è un qualcosa di fattibile. È una scelta che va contro quello che vogliono i cittadini e anche parecchi politici (QUI link 1 – QUI link 2)

A quanto pare, nemmeno stavolta l’essere umano è in grado di pensare al futuro: con tutti i problemi di siccità, cambiamenti climatici e ambiente in difficoltà – che stanno tra l’altro venendo discussi in Egitto (QUI link) – è davvero il caso di andare a danneggiare paesaggio, ambiente e sorgenti per un mero e minimo risultato economico? O per comodità di poche decine di pendolari?

Non si può certo dire che con un progetto del genere si vada a salvaguardare lo stato di salute delle montagne tra Trentino e Veneto.

“Nella Valle di Terragnolo nessuno vuole questo progetto. Le conseguenza sull’ambiente sarebbero devastanti! In Veneto nessuno vuole questo progetto. Qui in trentino non lo si vuole ma nessuno ci ascolta. – racconta C, che da anni vive in una delle frazioni della valle di Terragnolo – Si continua a dire e ripetere che il progetto non si fa e poi puntualmente si torna a discutere per metterlo in atto.

Non c’è una persona in tutta la valle che voglia davvero un’autostrada a devastare delle così belle montagne. Quando si fanno scelte di questo tipo, perché le persone non vengono mai prese in considerazione seriamente?

Si scappa dalle città per la tranquillità, e poi ci vogliono piazzare dei mostri di cemento.”

Le Valli del Leno hanno ecosistemi unici, è la piccola oasi di pace e natura per chi vive a Rovereto. È davvero necessario anche solo il pensare di andare ad intaccarli per rimpiazzare il verde con una colata di cemento?

Senza contare i danni all’ambiente i tutta l’area che verrebbe toccata dall’autostrada: non si tratta solo di Terragnolo e della Valle, ma anche di tutte le zone ed i paesi vicini.

D, studente roveretano i cui parenti contano origini in Valle, afferma che “chiaramente la cosa più logica sarebbe mettere una bella croce su questo progetto. Si fanno più danni che guadagni, nessuno lo vuole vedere realizzato. Punto. Invece ancora si discute. Forse e si spera che alla fine non se ne farà nulla e si perderà solo tempo, ma sarebbe triste se venisse realizzato.

Sarebbe un fallimento generale e in ottica ambiente ancora peggio. Sui social sono virali gli ambientalisti che bloccano le strade a Roma, forse dovrebbero fare casino anche qua.

È sicuramente un modo sbagliato per attirare l’attenzione, ma forse a bloccare le strade di chi vuole fare scelte contro il volere della maggior parte delle persone potrebbe capire come ci si sente quando gli altri prendono decisioni per te.

Questo progetto attirerebbe turisti, aiuterebbe i pendolari… tutto bellissimo ma chi ha pensato l’idea dell’uscita a Rovereto ha mai visto il traffico in Vallagarina? Già è un caos così, Riva del Garda 6 mesi all’anno è off limits causa traffico, la statale è bloccata da Lizzanella a Volano tutti i giorni. Senza contare gli incidenti in autostrada che poi bloccano ulteriormente la statale. Non c’è bisogno di altro traffico, smog e casino.”

La Valdastico non s’ha da fare. Trentino e Veneto non avrebbero praticamente alcun tipo di guadagno o beneficio. L’impatto sulle valli, sui comuni, sull’ambiente e sulla Vallagarina sarebbe solo negativo e catastrofico (contando già la situazione critica attuale).

Se la si vuole realizzare, sarebbe utile iniziare a cercare un’altra area per l’uscita, possibilmente lontana dalla Vallagarina e dal comuni del Leno.