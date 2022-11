UX Challenge 2023: torna la sfida tecnologica di Hub Innovazione Trentino. Pubblicato il bando

Sono aperte le candidature per partecipare alla UX Challenge 2023, l’iniziativa proposta da Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) che stimola l’innovazione in campo digitale.

La sfida tecnologica prevede che studenti e ricercatori dell’Università di Trento e Fondazione Bruno Kessler lavorino insieme per risolvere alcuni problemi di innovazione proposti da un rosa di imprese selezionate su base competitiva.

Per partecipare alla Challenge, che si svolgerà da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 2023, studenti e imprese possono candidarsi al bando pubblicato sul sito di Fondazione HIT entro il 25 novembre 2022. Al team che proporrà la soluzione più innovativa in premio un anno di membership per professionisti alla scuola di design online Interaction Design Foundation.

La sesta edizione della UX Challenge si svolgerà tra fine febbraio e inizio marzo 2023. Grazie all’aiuto di studenti universitari di talento, supportati da professionisti della progettazione digitale, cinque imprese avranno l’opportunità di migliorare l’usabilità del proprio prodotto o servizio e condurre dei reali test con utenti per validare la qualità della loro user experience (esperienza utente).

Sono ammessi prodotti esistenti da innovare, ma anche prototipi e concept di nuovi prodotti e servizi. In base alla maturità del prodotto, i gruppi di lavoro valuteranno la qualità dell’interazione uomo – macchina di app e software, identificheranno problemi di usabilità e svilupperanno di soluzioni innovative con tecniche di design thinking.

La partecipazione alla Challenge è un’occasione che permette ai giovani talenti universitari di applicare a casi reali quanto appreso sui libri, di conoscere le imprese del settore orientate all’innovazione e creare opportunità per il proprio futuro professionale.

Possono partecipare alla UX Challenge 2023 le imprese che intendano proporre l’ottimizzazione di prodotti e servizi nei quali è rilevante l’interazione digitale (come applicazioni mobile, webpages e websites interattivi, interfacce digitali di controllo di sistemi di domotica) con sede operativa in Italia e studenti ed ex studenti (fino a 18 mesi dal conseguimento dell’ultimo titolo di studio) dell’Università di Trento e del percorso TAG – Trento Alta Formazione Grafica dell’Istituto Artigianelli per le Arti Grafiche.

Successivamente al termine della cinque giorni di Challenge, il 6 marzo 2023, si terrà un evento finale aperto a tutti con presentazione delle sfide di innovazione e delle soluzioni individuate. Una giuria selezionata valuterà il lavoro svolto e assegnerà dei punteggi. Il team che avrà totalizzato il punteggio più alto riceverà in premio un anno di membership per professionisti alla scuola di design online Interaction Design Foundation.

Imprese e studenti hanno tempo fino al 25 novembre 2022 per candidarsi, e possono farlo compilando il modulo presente sul sito di HIT: www.trentinoinnovation.eu

