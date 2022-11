Predaia vuole rinnovare la rete acquedottistica

Pubblicità

È stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Predaia il progetto di fattibilità tecnico-economica di un significativo intervento sulla rete acquedottistica, redatto da Bsv Studio di Ingegneria, in particolare dall’ingegner Dino Visintainer, in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale.

Un’opera da 7 milioni e 550 mila euro (5.380.155,24 per lavori e 2.169.844,76 euro come somme a disposizione dell’amministrazione), per la quale si punta ai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

L’obiettivo è quello di intervenire su tutta la rete acquedottistica comunale, evitando le perdite e favorendo invece l’interconnessione delle reti, l’ammodernamento e la digitalizzazione. In modo da preservare e salvaguardare una risorsa preziosa, a maggior ragione in questo periodo, come l’acqua.

Per questo il Comune di Predaia ha deciso di presentare domanda di finanziamento per la riqualificazione della rete acquedottistica dell’intero Comune. Data la vetustà di alcune parti dell’impianto di distribuzione, infatti, periodicamente si verificano perdite che costringono l’amministrazione a intervenire con lavori di manutenzione straordinaria.

L’opera ha diversi scopi, tra cui ridurre gli sprechi, limitare le inefficienze e rafforzare la digitalizzazione delle reti in modo da monitorare i nodi principali e i punti più sensibili per una gestione ottimale di una risorsa importante come l’acqua. Ma anche ridurre le perdite e incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici, oltre a migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini.

«Oltre a ridurre le perdite, prevedendo la telelettura dove mancante, l’obiettivo principale dell’intervento è quello di creare dei collegamenti tra gli acquedotti, dal momento che sul nostro territorio ci sono diverse frazioni non congiunte tra loro – spiega l’assessore ai lavori pubblici di Predaia Mariano Larcher –. In questo modo, in caso di lavori o interruzioni su un impianto, ci si potrà collegare a un altro. Solo così si avrà una vera propria rete acquedottistica efficiente».

