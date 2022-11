Online i bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di agronomi e informatici

Pubblicità

Sono online i bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo unico del personale provinciale di due figure professionali: funzionario agronomico/ambientale/forestale, indirizzo agronomico e assistente informatico/statistico.

Nel primo caso si tratta di un concorso per titoli ed esami destinato a chi è in possesso di un diploma di laurea triennale o magistrale, per l’assunzione di 6 unità di personale di categoria D, livello base, di cui 2 posti sono riservati ai volontari delle forze armate.

Per quanto riguarda la seconda figura, per la quale il titolo di studio richiesto è un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, l’assunzione avverrà nella categoria C, livello base, per gli indirizzi: informatico (3 posti) e statistico (3 posti), di cui 2 posti riservati ai volontari delle forze armate.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande, da compilare esclusivamente on line, è fissato per le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2022 per entrambi i concorsi.

Continua dunque l’impegno della Giunta provinciale per le assunzioni di personale specializzato da inserire nei ruoli provinciali: dalle graduatorie che saranno compilate, tra l’altro, l’amministrazione potrà attingere anche per eventuali assunzioni a tempo determinato.

Per prendere visione dei bandi, con i requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il programma d’esame e le modalità di svolgimento delle prove, si rimanda a questi link:

Funzionario agronomico/ambientale/forestale, indirizzo agronomico: http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/-Nuovi/pagina484.html

Assistente informatico/statistico: http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/-Nuovi/pagina483.html

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO PER IL PERSONALE UFFICIO CONCORSI E ASSUNZIONI Tel. 0461/496330.

Il testo integrale del bando di concorso con i requisiti è pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 9 novembre 2022.