Olimpiadi Milano-Cortina: la lettera dell’ex Sindaco di Tesero Maurizio Zeni

Spett.Le direttore,

Si era iniziato sotto i migliori auspici. Il comitato organizzatore delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 aveva più volte sottolineato che la manifestazione sarebbe nata all’insegna del “green” con investimenti ridotti, visto che gran parte delle strutture necessarie erano già disponibili.

Il concetto è stato ribadito in numerosi incontri pubblici. Ben presto i fatti hanno però negato gli enunciati di principio inizialmente espressi. In valle di Fiemme, ad esempio, si è iniziato con i 36 milioni di euro impegnati per la ricostruzione ex novo dei trampolini di Predazzo. Contestualmente è stata individuata la spesa di 15 milioni e mezzo di euro per i lavori di adeguamento del centro del fondo di Lago di Tesero.

Ricordo la grandiosa performance di Maurizio Crozza, il quale, riferendosi alle spese per la nuova pista da bob a Cortina, suggeriva di versare una cifra milionaria ai pochi professionisti della disciplina affinché si allenassero dove a loro fosse più gradito, piuttosto che investire milioni di euro in una struttura che non ha un vero avvenire, Spesso si sente dire “ i soldi ci sono, perché non spenderli ? “.

Le risorse però sono pubbliche, cioè derivano da quanto noi cittadini mettiamo a disposizione dello Stato. Sarebbe quindi opportuno riflettere attentamente su queste spese, a volte inopportune, a volte decisamente inutili.

Sarebbe necessario farlo soprattutto in un momento di grande difficoltà per il nostro paese e per tantissimi cittadini, alle prese con la crisi energetica più forte dal dopoguerra.

Nel caso di Tesero lo ha fatto un gruppo di 15 cittadini che ha voluto impugnare la delibera del Consiglio comunale dello scorso 10 ottobre. Di fronte alle minuziose e dettagliate osservazioni dei ricorrenti la Giunta comunale di Tesero non ha potuto fare altro che accogliere l’opposizione e riportare in Consiglio comunale il tema per un approfondimento e una nuova deliberazione.

Sarebbe il caso che la discussione consiliare non si traducesse in un semplice pro-forma ma andasse ad analizzare a fondo le ragioni dei ricorrenti. Non sembra volerlo fare la Sindaca Ceschini che, in una recente intervista televisiva, ha dato per scontato che il nuovo passaggio in Consiglio comunale dell’argomento possa essere visto come un semplice incidente di percorso su una strada già scritta.

Ancora una volta sembrano prevalere gli opportunismi derivanti da investimenti pubblici milionari a scapito dell’analisi e della valutazione dei dati di fatto. In particolare che senso ha realizzare una pista di ski-roll destinata ai soli atleti professionisti con una spesa plurimilionaria, sacrificando una delle aree agricole di maggior pregio della valle di Fiemme?

Che senso ha vincolare una vastissima area a destinazione sportiva nel mentre non hanno precise indicazioni su quelle che saranno le opere da realizzare? Un pressapochismo politico-amministrativo inquietante che non fa onore ad una rappresentanza amministrativa che sembra affrontare con estrema leggerezza temi di fondamentale importanza per il futuro sociale, economico ed ambientale della valle di Fiemme.

Maurizio Zeni – Ex-Sindaco di Tesero

